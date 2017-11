Sánchez pide "respeto institucional" tras la suspensión del pleno

La sesión de Pleno Ordinario prevista para hoy a las 10 horas ha sido suspendida después de que dos concejales del Grupo Municipal Popular hayan manifestado no considerarse convocadas oficialmente a dicha sesión por manifestar que no habían recibido el correo electrónico correspondiente. Otros tres concejales, en este caso de los grupos municipales socialista, Ganemos Jerez e Izquierda Unida respectivamente, sí consideraban que el Pleno podía realizarse a pesar de que también habían registrado cinco incidencias en sus correos electrónicos (2 del PP. 1 Ganemos, 1 PSOE, 1 IU). Tras la suspensión, se ha convocado un Pleno Extraordinario y Urgente para tratar cinco del total de puntos incluidos en la sesión suspendida.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha explicado que “los concejales del Partido Popular alegan que algunos no han recibido la convocatoria de Pleno. Hemos pedido el informe del servicio informático del Ayuntamiento y todos los correos oficiales han salido. Ha habido junta de portavoces, ha habido comisiones de Pleno, se han seguido recibiendo ruegos y pregunta, pero hemos preguntado a los cinco concejales que habían tenido incidencias con el correo y si se dan por convocados hay dos que no se daban por convocadas, y por ello podía existir un riesgo jurídico de impugnación. Por tanto, hemos suspendido el Pleno, y como hay temas urgentes que hay que aprobar hoy, entre ellos las fiestas locales, seguir adelante con el centro tecnológico del motor, bonificaciones, Ganemos nos ha pedido que llevemos el tema de San Juan de Dios y la declaración institucional del día de la Violencia de género, vamos a convocar un pleno extraordinario y urgente”.

La alcaldesa ha señalado que “curiosamente, faltaban hoy cuatro concejales del Partido Popular. Curiosamente, los señores Pelayo y Saldaña tenían pleno en Congreso y en el Parlamento andaluz. A mí no me gustaría pensar que esa sea la causa por la que estén buscando que no se celebre este pleno. Pero hay temas muy importantes que no deberían ser impugnables, y que no deberían ser paralizados”.

Mamen Sánchez ha lamentado que “hay concejales que se han pedido permisos laborales para venir hoy, se ha trabajado mucho por este Pleno, viendo enmiendas, negociando, y buscar este tipo de teatro es una falta de respeto a la ciudadanía. Hay temas muy importantes que vamos a ver ahora en un Pleno extraordinario y urgente, como para que el orgullo personal de algunos puedan llevar a paralizarlos. Ante todo está el respeto a las instituciones y a la ciudadanía”.

Cabe destacar que al inicio de la sesión, el secretario municipal había explicado, según informe técnico del servicio de informática municipal, que se había comprobado que el correo con la convocatoria de Pleno se había remitido a todos los miembros de la Corporación al correo municipal, y que dichos correos aparecían como entregados en todos los casos. Se han detectado incidencias en los correos personales de cinco concejales (las convocatorias se remiten tanto al correo municipal como a otro personal complementario), en tres de los casos por tener el buzón lleno.

En cualquier caso, el secretario municipal ha señalado que “por seguridad jurídica, el correo institucional es el que debe utilizarse”, manifestando que “tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener seguridad jurídica y eficacia, y que haya diligencia por todos, para que cuando enviemos un correo llegue con carácter inmediato, y los concejales que detecten alguna incidencia nos lo comuniquen con la diligencia necesaria. Desde el punto de vista legal, está enviado en tiempo y forma. Se puede mejorar , pero con vuestra colaboración”.