Sánchez: "Hay que poner en valor los polígonos industriales de Jerez"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, acompañada por miembros del equipo de gobierno, mantuvo ayer un encuentro de trabajo con el presidente de la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad del Transporte, Joaquín Castejón, y otros representantes de las casi 80 empresas ubicadas en este espacio, para conocer de primera mano su situación. La visita de la regidora a la Ciudad de Transporte se enmarca en una ronda de encuentros con los representantes de las empresas que se alojan en los distintos polígonos y parques industriales y comerciales de la ciudad que la regidora está llevando a cabo.

Antes de la reunión, Mamen Sánchez recordó que el objetivo de estas visitas es "conocer las actividades que se desarrollan en cada uno de estos espacios productivos, sus características y demandas, con el fin de promover desde el ámbito institucional la actividad económica y empresarial". Sánchez expresó durante el encuentro con los miembros de la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad de Transporte, que "es muy importante para el gobierno municipal prestar atención a los polígonos y parques empresariales donde se concentran el mayor volumen de empresas de la ciudad y colaborar con ellos, poniendo a su disposición servicios que mejoren su entorno". Asimismo, añadió que de esta manera "se contribuirá desde el Ayuntamiento con el tejido empresarial y por tanto con el desarrollo de la economía jerezana y la generación de empleo".

Proponen convenios para que empresas de la Ciudad del Transporte ofrezcan formación

En este sentido, a raíz del encuentro, se ha propuesto "la posibilidad de colaborar en un plan de acción conjunto, a varios años, para mejorar las infraestructuras y los servicios de todos estos espacios, de forma que resulten más atractivos, tanto para los usuarios y clientes, como para otras empresas que potencialmente puedan implantarse en Jerez".

Igualmente, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar la revisión de las ordenanzas municipales que se han hecho en otros municipios, en lo que afectan a las actividades económicas, con el objetivo de plantear si se puede actuar en el mismo sentido en Jerez, con el fin de beneficiar al sector productivo.

En el caso de la Ciudad del Transporte ha tenido "muy buena acogida" también una propuesta para trabajar en convenios de colaboración que permitan que las empresas de este espacio, dedicadas a sectores como la automoción, la logística, los servicios y la construcción, entre otros, puedan ofrecer formación al alumnado de la ciudad. "Los polígonos industriales hay que ponerlos en valor y una forma de ello es cuidándolos, que sean atractivos", concluyó Mamen Sánchez, adelantando que también desde los fondos Edusi se destinarán inversiones para mejorar los parques industriales de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad del Transporte agradeció ayer el interés del gobierno municipal y su disposición a trabajar conjuntamente con los polígonos y parques industriales para mejorar sus espacios. Joaquín Castejón explicó que el objetivo de la reunión "es intentar buscar un interlocutor en el órgano de gobierno para que nos ayude a llevar a cabo todo los problemas que van saliendo en el día a día del polígono y a llevar los gastos que estamos soportando". En este punto, señaló que algunos de los gastos a los que hacen frente "no son nuestros y nos toca soportarlos porque no hay una comunicación. Eso viene de antaño, viene de hace mucho tiempo y bueno hay que ir poco a poco retomando ese asunto". No obstante, reconoció que la alcaldesa "está poniendo bastante interés en que eso sea así y que en el futuro mejore todo".

Además de presidente de la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad del Transporte, Castejón es el representante de la empresa Talleres Diego Castejón e Hijos, el servicio oficial de la zona de Iveco. Por ello, explicó que "tenemos muchas ideas y proyectos y si hay buena comunicación por parte de las Administraciones pues nos ayudará a seguir creciendo con esta ciudad. Creo que es un punto importante dentro de la provincia y debemos aprovechar esas sinergias para que mejoremos y crezcamos con ellos".