Sánchez: "No he estado vigilante con mi currículo pero no ha habido mala fe"

El PP de Jerez aseguró ayer que la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, "debe despejar cualquier sospecha de duda y acreditar públicamente los títulos académicos que figuran en sus currículos". La secretaria general del partido, Lidia Menacho, recalcó ayer que "al igual que desde el PP no tenemos ningún problema, la alcaldesa y líder del PSOE local tampoco debe de tenerlos". "Si no tiene nada que ocultar, no tendrá problemas en aceptar la invitación que le trasladamos desde el PP", añadió. Tras denunciar el gobierno local que los currículos de los concejales del PP no estaban en el Portal de Transparencia desde que comenzó la legislatura, Menacho aseguró ayer que el partido ya los ha enviado de todos sus concejales al Ayuntamiento "para que, cuando considere, los haga públicos" y recordó que "no hemos tenido inconveniente alguno en demostrar el extenso currículum de nuestro portavoz y candidato Antonio Saldaña, sobre el que no cabe la más mínima duda. En todo caso, envidia".

Cuestionada por este asunto, la alcaldesa Mamen Sánchez aseguró ayer que no tiene problemas en demostrar sus estudios. "Claro que lo voy a acreditar. La propuesta que nosotros tenemos es que la acreditación será avalada por el secretario que dará fe de toda la documentación", recalcó. Respecto a la existencia de varios currículos con datos diferentes, la regidora explicó que se debe a los cambios de denominación de Turismo. "Me cogió un sistema de enseñanza antiguo que ha ido cambiando de nombre. Por tanto, primero era de Técnico de Empresas de Actividades Turísticas y después pasó a Diplomatura de Turismo. En ningún momento se ha puesto que son dos carreras simplemente se ha puesto un nombre más largo al que es porque ha habido varios procesos en esa carrera", dijo. Aun así, reconoció que hay cosas de su currículo (en referencia al publicado en el Portal de Transparencia) que "me han sorprendido. Yo he estudiado siempre en Jerez. Parece ser, voy a buscar el título, que lo expide la universidad de Granada, pero yo lo he hecho en Monseñor Cirarda". "Si peco de algo es de no haber estado vigilante para controlar ese currículo pero en ningún momento ha habido mala fe", se disculpó la alcaldesa. De hecho, detalló que "siempre he contado que quería ser periodista pero ese año a mi padre lo dejaron parado y no me podía ir a la Complutense a estudiar. Por eso busqué una opción en Jerez que se llama Turismo, se llame Diplomatura de Turismo, de Técnico de empresas de actividades turísticas o como se llame".

"No ha habido mala fe. Yo si me culpo por una dejación pero todo lo que tenga que pueda acreditar lo voy a poner en el currículo", concluyó la alcaldesa.

transparencia.El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, se ha tomado con buen humor la psicosis sobre los currículos de los políticos. Por ello, ha decidido publicar esta foto en su perfil de Facebook bajo el lema de 'No lo cuentes, enseñémoslo. #Transparencia'. En la imagen muestra sonriente su título de Diplomado en Relaciones Laborales.