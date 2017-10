Sanz apuesta por "microcirugía más que por grandes proyectos"

El delegado del Gobierno en Andalucía, el jerezano Antonio Sanz, utilizó ayer el término "microcirugía" para referirse a la forma de abordar los problemas que la provincia ha tenido siempre con la implantación de empresas y la creación de empleo. Lo hizo en contra de la "venta de macroproyectos que luego no se sabe si verán la luz" que a su juicio realiza el principal partido de la oposición, el PSOE. La "microcirugía" a que se refirió hace referencia a la puesta en práctica de iniciativas que van al fondo de los problemas de la provincia, señalando al respecto dos asuntos tales como la formación o el acceso al empleo.

Rehúsa decir si Pelayo será candidata a la Alcaldía de Jerez

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánz, rehusó ayer pronunciarse sobre si la ex alcaldesa de Jerez y actual diputada en el Congreso, María José García-Pelayo, será candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento. Antonio Sanz recordó que su asistencia ayer a un acto en Jerez se debía a su condición de delegado gubernamental y no a su militancia en el Partido Popular. "En estos momentos el PP no tiene abiertas candidaturas, ni yo en estos momentos opino sobre las candidaturas porque estoy como delegado del Gobierno", destacó el alto cargo jerezano. Es sabido que en enero o febrero el PP quiere tener cerradas todas sus candidaturas.