Sanz: "Ningún cargo del PP puede estar inactivo en las redes"

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, acompañado por María José García Pelayo y Antonio Saldaña acudió ayer a la segunda edición de 'Tweets and Politic', que celebró el Partido Popular en Jerez, "y que sirve para seguir formando a los cargos públicos populares en la comunicación 4.0".

Sanz destacó, durante un acto en el que ha participado el responsable de redes sociales del Partido Popular a nivel nacional, José Antonio Sánchez, que "estamos avanzando en el proyecto de consolidación del PP de Cádiz como un partido 4.0, un partido avanzado, moderno, con iniciativa y capaz de general actividad y liderazgo en las redes".

Sanz dijo que "el PP de Cádiz demuestra que también es un partido líder en redes sociales, que toma la iniciativa para dialogar con los ciudadanos, para profundizar en las necesidades de la provincia y avanzar en soluciones e iniciativas para mejorar la provincia".

El presidente popular entiende que "no sólo son los jóvenes los que utilizan internet y las nuevas tecnologías y, por ello, a pesar de que es fundamental el contacto con los ciudadanos, no podemos obviar que en las redes hay un debate abierto, cada vez más profundo y que permite hacer una política bidireccional, en la que durante las 24 horas el ciudadano puede tener diálogo con los políticos".

Sanz considera que "este acto vuelve a confirmar que el PP de Cádiz abre a la sociedad un partido moderno, abierto, cercano y dialogante, que transmite propuestas y que escucha a los ciudadanos en un avance de modernización". Así, entiende "que este acto es fundamental para complementar a la hora de la carrera para las municipales de 2019" en la que los populares ya se encuentran inmersos con el 60% de los congresos realizados y que, tal y como ha indicado Sanz, "se confía en que para marzo tengamos ultimado todo el proceso de candidaturas".

Con ello, el PP se encuentra ya trabajando en "recuperar las alcaldías, seguir siendo el primer partido de la provincia y, así, hoy nos volcamos en formar a los cargos públicos y a los militantes, dando nociones de cómo manejarnos mejor en la redes sociales".

Sanz también explicó que, "en aras de la modernización del partido, hemos abierto un canal directo con los ciudadanos a través de Whatsapp, en la que nos pueden trasladar o abrir cualquier debate y recibir respuesta y permitirnos una comunicación fluida".

Por todo ello, se ha marcado como objetivo que "no puede haber ningún concejal que no esté activo en las redes sociales compartiendo debate con los ciudadanos", anunciando, también, que se incorporarán asambleas y debates on line, "algo que ya hacemos de manera interna y que queremos abrir a la militancia".