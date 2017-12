Sanz insiste en que a la autopista a Sevilla sólo le quedan dos años de peaje

A la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4) sólo le quedan dos años de peaje. Dos años y cinco días, para ser más exactos. Así lo dejó claro ayer el presidente provincial del PP, quien insistió en que el planteamiento de su partido y del Gobierno de España en torno a esta importante vía de comunicación "no ha cambiado" y que, por tanto, dejará de ser una carretera de pago a partir del 1 de enero del año 2020.

Sanz fue preguntado sobre esta cuestión después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijera la semana pasada en Sevilla durante un Foro Joly, y hasta por tres veces, que el Gobierno "tomará en su momento la decisión adecuada sobre el peaje de la AP-4". "La voluntad del Gobierno es no prorrogar la concesión que existe en este momento", indicó De la Serna, que no quiso desvelar qué ocurrirá cuando esta vía de comunicación revierta al Estado.

Pese a la polvareda surgida por estas declaraciones del titular de la cartera de Fomento, Sanz no vio ayer ambigüedad en estas declaraciones: "El Gobierno ha mantenido siempre la misma posición, que es la del compromiso firme de no prorrogar este peaje y, por tanto, no habrá una nueva concesión de la explotación de la autopista".

El también delegado del Gobierno en Andalucía dijo que la única novedad con respecto a esta carretera de pago "es que cuando acabe 2017 estaremos un año más cerca de que termine el peaje". "El dinero de los ciudadanos lo debemos usar para hacer nuevas infraestructuras", apostilló Sanz, quien aprovechó su intervención para criticar a la Junta de Andalucía por liberar años atrás el peaje en el tramo de Jerez a Cádiz "y olvidarse de hacer nuevas infraestructuras".