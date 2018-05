"Seguiré siendo fiel al Fermín que fui siempre"

-¿qué tecla ha habido que tocar para que tuviera usted el gesto de volver para torear la corrida de arte ecuestre de feria de Jerez, que se daba por perdida?

-Cuando me despedí en 2015, en Zaragoza, hablando con Pablo Hermoso de Mendoza me dijo que su ilusión era que yo toreara con su hijo Guillermo, y que si su hijo toreaba en Jerez, que toreara conmigo. Viendo que si había o no corrida de rejones en Jerez, cabía esa posibilidad de que pudiera torear yo con su hijo. Cuando hablé con la empresa les dije que si yo toreaba con Guillermo, sí que me gustaría que fuera la primera corrida y que fuera la de su presentación en España. Ya no era por mi sino por darle importancia a la corrida de rejones en la feria de Jerez, que es la más importante que ha habido siempre, por lo menos para mí. Esa fue la decisión y cuando me dijeron que si, pues ya me puso en el compromiso y no había más remedio que tirar adelante

-Le ha dado un balón de oxígeno a la corrida del arte ecuestre, porque se perdía

-Jerez es una ciudad y una plaza de acontecimientos y esta feria está llena de acontecimientos. La feria es una maravilla y era un momento -el resto de compañeros lo entendió igual- en que había una oportunidad fantástica para seguir haciendo cosas por Jerez y por la plaza

-Imagino que es un gran esfuerzo tras dos temporadas retirado, aunque usted monte todos los días

-Es un esfuerzo que te cuesta menos porque lo que he hecho toda mi vida ha sido esto. Pero dos años parados sí que cuestan. Aunque parezca que lo tienes fácil, no lo es tanto. Tienes más edad, tienes otro handicap importante que es que siempre que he toreado en Jerez ya había toreado varias corridas antes ocho o diez corridas en plazas como Valencia, Castellón, Sevilla y demás. Esta vez tengo la incertidumbre que siempre tienes en la primera corrida. Yo siempre he dicho que esa primera corrida del años es la más difícil y esta más, después de dos años.

-Algo positivo es que usted juega en casa, se puede decir que es una ventaja

-¿Ventaja? Pues que Jerez es una plaza maravillosa con un público que entiende perfectamente las circunstancias porque son muy buenos aficionados. Es muy buena plaza para rejonear por sus dimensiones y circunstancias. Eso sí te ayuda, pero no cabe duda de que ese nervio, esa incertidumbre la tiene uno. Después no es tanta porque al final lo resuelves, pero ese pellizco de la primera, es complicado. Pero uno se va haciendo a la idea. Podrás tener algún fallo al principio pero es algo que asumes. Ellos vienen de torear 30 o 40 corridas en México, con mucho más rodaje y más contacto con el toro. Mi entrenamiento es con alguna vaca, con el carro pero no se da ese contacto con el toro que es lo importante

-¿La preparación y entrenamientos para esta actuación singular han sido duros?

-No soy muy de machacarme físicamente, sí de montar mucho y me cuido siempre. Ha sido una sorpresa para mí lo bien que estoy llevando que me pegué una voltereta a caballo y me fisuré dos costillas. Estoy pasando un dolor horrible y más montando todos los días, pero parece que lo va uno superando con la ilusión de esta corrida, porque a medida que se acerca la fecha tengo la sensación de que duele menos y eso es una buena señal

-Háblenos de ese elemento esencial para un torero ecuestre que es la cuadra de caballos con los que va a a torear

-Estoy muy contento. En este tiempo había montado caballos que tenía de potros en la época que me retiré, más los veteranos, más otros caballos, y todos esos caballos están muy buenos. No sé todavía cual voy a sacar porque la presión que uno les da en las dos últimas semanas les afecta mucho. El que vaya entendiéndose mejor conmigo en este proceso va a ser al que más me voy a agarrar. Tengo algún potro muy bueno que, sin salir a torear, estando en un momento excepcional, sí que le está afectando mi presión y me da un poco de miedo para la corrida. Si fuera a hacer temporada, el caballo que se quede en un nivel medio lo puedes corregir en otras corridas pero en este caso, al ser solamente una tarde, tienes que afinar todo mucho

-Tiene doble responsabilidad esa tarde porque es el ganadero, se lidian toros de Fermín Bohórquez

-Como ganadero llevamos una temporada muy buena. En Castellón, Valencia y Sevilla han salido buenísimas. Al decidir torear esta corrida ya había reseñado las corridas y cuando doy una palabra, la damos y no cambiamos toros, pero había algún toro que me hubiera llevado a Jerez. Me encantan los toros que vienen, los novillos que vienen son muy buenos aparentemente y la corrida está en un punto un poco más seria que otros años. Uno ha estado en Valencia, que se quedó como sobrero como más fuerte de la corrida y hay otros toros que tenían la opción de ir a Sevilla

-He visto los seis toros de los que van a salir los cuatro que se van a lidiar y más bohorqueños no pueden ser, a ver si se mueven como tales

-Hay toros que se deben de mover mucho y también tiene que ver en eso el torero, que los deje moverse mucho. Si los gastas, se moverán menos. Depende de la lidia y de cómo vayas manejando lo que es la bravura del toro y el respeto que le des al toro. Yo soy muy partidario de que el toro se luzca y mantenerlo con viveza. Mi toreo es así: darle largura al toro, que venga de lejos. Pero bueno, después el toro sale como quiere

-Desde luego están en el tipo de la casa

-Están muy bien presentados. Son parientes casi todos y tienen mucha personalidad

-Si usted da el paso para un acontecimiento como la corrida del arte ecuestre y pensando en su futuro, ahí están Pablo Guerrero Domecq y Luis Sánchez Zambrano

-Fui a verlos a Alcalá de los Gazules y la verdad es que estuvieron muy bien. Jerez necesita un recambio. Jerez siempre ha tenido un rejoneador en los carteles de feria. Seguramente tomarán el relevo. Pablo tiene mucha personalidad, es muy de la casa pero con personalidad propia y el hijo de Emi tiene mucho de Chano Zambrano, con mucho espectáculo, mucha alta escuela, mucho movimiento y mucha variedad en todo lo que hace

-¿En qué momento personal se encuentra? Sabemos que vive a tope el mundo del toro y muy pendiente a todo lo que pasa en el toreo

-Me apasiona el toreo y estoy continuamente en contacto con el toreo porque ha sido mi vida y me ha dado mucho, muchas satisfacciones y momentos inigualables. Todos los que hemos sido parte de la fiesta tenemos la obligación de entregarnos al toreo y aunque uno esté retirado tiene que estar dándose al toreo. Si no nos volcamos nosotros, quien se vuelca. El toreo lo llevo en la sangre y es un sentimiento estar cerca del toreo y tenemos esa obligación

-¿Le veremos fuera de Fuente Rey o de la plaza de tientas, en otros asuntos taurinos?

-Las circunstancias son difíciles porque en cada parcela del toro puedes ayudar pero estas cosas tienen su tiempo. Lo que sí tengo claro es que cada vez que necesite un cable cualquier empresario, torero o ganadero ahí estoy para arrimar el hombro siempre que sea por bien de la fiesta y de todos, no por intereses personales. Lo importante es que este barco, que creo que jamás se hundirá aunque navega por un mar de muchas olas, navegue viento en popa

-Nos vemos el próximo jueves en la plaza de toros de Jerez, en la corrida del arte ecuestre, con los murubes de Fuente Rey, usted como ganadero y rejoneador y frente a Pablo Hermoso de Mendoza en el debut en España de su hijo Guillermo. Mucha suerte

-Gracias a Dios he tenido unas actuaciones muy buenas en Jerez y han visto siempre a un Fermín muy competitivo consigo mismo, no sé si voy a estar a la altura de las mejores tardes que he vivido en Jerez pero sí que voy a seguir siendo fiel al que fui siempre.