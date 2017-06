La primera Selectividad de la Lomce pasa a la historia tras sufrir múltiples críticas

Se acabó. Tres días después, la primera prueba de Selectividad de la Lomce tocó ayer su fin después de verse inmersa en una polémica 'histórica' que con el paso de las horas ha ido perdiendo peso. A las 20.45 horas de ayer terminó el último examen de una prueba que ha recibido críticas desde antes de ser implantada de forma definitiva, dando ahora paso a la espera de las correcciones para conocer la nota definitiva de acceso a la universidad.

El primer día de esta prueba estuvo marcado por la polémica que trajo consigo el examen de Historia. Las preguntas de desarrollo, acerca de los gobiernos democráticos en la 'Opción B' y la guerra colonial y crisis de 1898 en la 'A', no fueron del agrado de alumnos y docentes. Los profesores esgrimen que se les explicó tarde lo que entraría en la prueba. En esto concuerdan la mayoría de ellos, aunque aseguraron que las normas estaban claras y quedaron expuestas en la ponencia realizada en la universidad el pasado 21 de febrero a la que acudieron los docentes: los gobiernos democráticos entraban como pregunta larga y no en las cuestiones. Además, lo harían por separado de la Transición. La crisis de 1898 entraba en la opción del siglo XIX.

Nada más concluir el examen llegaron las primeras quejas: en el Asta Regia aseguran que no habían estudiado este tema como parte del s.XIX, sino del XX, y que conocían a otros compañeros a quienes les había ocurrido lo mismo del Caballero Bonald. No obstante, en este segundo centro no había constancia de ello. Otros nombres que salían a relucir como centros que habían optado por la Opción B sin preparar los gobiernos democráticos para desarrollar eran La Salle y el Seritium. El profesor del primer colegio negó que sus pupilos hubieran tenido problemas para realizar la prueba y los propios alumnos del Seritium negaron responsabilidad alguna de sus profesores. Además, el profesor del Álvar Núñez afirmó que sí impartió toda la materia recogida en el temario de Historia. Así, la polémica parecía zanjarse: las normas estaban claras y los profesores no se habían equivocado, la responsabilidad de estudio recaía entonces sobre unos alumnos que para llevar preparadas las dos opciones tenían que prepararse desde la Prehistoria hasta el año 2000.

Los demás exámenes no acumularon demasiada polémica. Hubo quejas sobre la dificultad del texto periodístico y el examen de matemáticas A, pero no significaron más allá que el siempre loable 'derecho al pataleo'. Nada más reseñable en una prueba que posiblemente haya tenido un final definitivo.

Ahora, a los alumnos solo les queda esperar la nota lograda en estos exámenes para sumársela a la obtenida durante Bachillerato. El resultado: la nota de acceso a la universidad de unos alumnos que a buen seguro no olvidarán su Selectividad. La misma que, de confirmarse 'el histórico desastre del 99', hará bajar la calificación de acceso en la mayoría de carreras.