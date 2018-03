"Hace un año que trabajamos para una Semana Santa de Interés Turístico Internacional"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se mostró ayer extrañada por las declaraciones realizadas por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, acerca de la solicitud de la declaración de la Semana Santa de Jerez de Interés Turístico Internacional. Sánchez no dudó en hablar de "desconocimiento" por parte de Moreno Bonilla, "pese a que ha sido diputado muchos años en el Congreso" y le pidió que se informe antes de presentar la iniciativa que anunció al Parlamento andaluz "para que no quede ridiculizada". La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace un año con la Unión de Hermandades con el fin de solicitar dicha declaración, "para la que lógicamente hay que cumplir una serie de requisitos". En ese sentido, aclaró que a la Semana Santa de Jerez le falta obtener diez publicaciones en medios internacionales en prensa escrita, o un total de ocho en prensa escrita y dos en emisoras de ámbito internacional. "Ese es el requisito que durante muchos años le ha faltado a nuestra Semana Santa".

La alcaldesa señaló que para cumplir con esa exigencia se han mantenido reuniones con la Consejería de Justicia, responsable de los asuntos de Semana Santa en la Junta, con el consejero de Turismo y con la Secretaría General de Turismo del Gobierno central, con el fin de pedirles colaboración en la promoción de la Semana Santa de Jerez y conseguir ese impacto. "De hecho, la Junta, además de las ocho capitales de provincia, ha incluido a Jerez en su campaña de promoción de la Semana Santa 2018", puntualizó la alcaldesa, quien también puso el acento en el trabajo que realiza la Unión de Hermandades a través de la prensa especializada y la colaboración de otras entidades como la Peña Flamenca la Buena Gente y el Clúster Turístico 'Destino Jerez', que se han sumado a esta iniciativa a través de la programación especial de la saeta.

Explicó que una vez que se cumplan los requisitos, - "un expediente de estos significa mil páginas de información, subrayó - se llevará a pleno para su aprobación y a partir de ahí aseguró que es la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno central quien tiene que dar su aprobación definitiva "al tratarse de una declaración internacional y no nacional, que sí la daría la Junta".

Sánchez mencionó que hace un año el grupo parlamentario socialista en el Congreso presentó una iniciativa, "que me gustaría que se tuviera en cuenta porque pensamos que es un poco antiguo que se dependa sólo de los medios escritos en papel para difundir la Semana Santa cuando es mucho más fácil que un periodista internacional esté aquí en Jerez y esté transmitiendo a través de otros canales que no sean solo escritos. Y eso que Jerez sí podría estar cumpliendo no se tiene en cuenta para la declaración de Interés Turístico Internacional".

De nuevo aludiendo a Moreno Bonilla, la alcaldesa dijo que quizás "sus compañeros del PP de Jerez le han metido en un poquito de lío sin darle toda la información y si no, que se quede tranquilo porque estamos trabajando y si necesitamos su ayuda para que el Gobierno de España nos ayude en esto, no tengo ningún inconveniente en pedírsela".