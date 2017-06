"El Señor convierte en cada Eucaristía nuestras bocas en sagrarios"

-ha glosado muchas exaltaciones y rondas poéticas pero esta exaltación debe de ser muy importante para usted.

-Por supuesto. He exaltado y he hecho muchas oraciones poéticas. Todo ello dentro del contexto del mundo de las cofradías y el Rocío. Sin embargo, pregonar la fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor significa mi primera cita literaria eucarística. Todo un reto porque es cierto que escribirle a una imagen o a una devoción es como tener una ayudo muleta importante. Aquí, el centro es el Santísimo Sacramento, Dios vivo en la Eucaristía. Sin embargo se puede analizar y derivar a muchos otros sentidos. El culmen de la cena pascual del Jueves Santo no se afianza hasta el día siguiente, cuando se cumple lo que el Señor nos adelanta en la festividad de la Institución de la Eucaristía. Todo está unido. Por tanto debe de ser más profunda y con un mensaje más teológico, pero sin caer en homilías. El pregón debe ser pregón, sin perder de vista el trasfondo teológico.

-Supongo que estará ya acabada la exaltación.

-Pues sí. Pero también le digo que no se imprime hasta dos días antes. Por si acaso. Estamos continuamente corrigiendo. Así que hasta dos días antes, no se cierra definitivamente.

-Lleva ya muchos años en esta disciplina. Desde primeros de los noventa. ¿Qué tal sientan esos primeros versos que escribía cuando lo relees ahora?

-Bastante mal. Afortunadamente vamos evolucionando. En el estilo y en el fondo. Apenas me identifico con ellos. Pero también es verdad que es necesaria esa evolución. Todavía recuerdo esa primera oración poética que organizaba el grupo joven de la Cena. Fue mi debut. Ante las plantas del Señor.

-¿Quién le presenta el jueves?

-Enrique Barberá Villar. Tenemos una amistad de muchos años. Él ha sido muchas veces presentador mío y yo de él. Era la persona adecuada por tenernos una gran amistad y por ser un hombre de fe.

-Suponemos que habrá prosa y verso.

-Así es. El pregón va a tener un sentido teológico sin perder ese tono también importante de fiesta. Pero hay que darle ritmo. Tiene que tener su pellizco. Así que los versos estarán. Quiero decir que el Consejo está haciendo un gran esfuerzo por realzar esta festividad del Corpus. Faltan ingredientes, pero sin duda que se está trabajando muy bien para elevarlo aún más.

-¿Será uno de los últimos pasos para llegar al Villamarta?

-No lo sé. Me lo preguntan mucho. Pero esto está en manos de Dios y del Consejo. Si llega, aquí estoy. Pero tampoco tengo prisa. Llegará cuando tenga que ser. También es cierto que ahora me siento con una madurez y con una carga de experiencias personales que quizá si me hubiera venido hace años no hubiera sido lo mejor. Para mí el pregón tiene que ser una confesión pública. Muy de vivencias. No hay prisas.

-¿Cómo ve el nivel actual y la calidad literaria de los cofrades que se dedican a esta disciplina de la glosa y el pregón?

-Muy bien. No hace falta que venga nadie de fuera a pregonar. Fíjate José Blas Moreno. Creo que no era una de las personas candidatas. Pero sin embargo lo bordó este año. Nos sorprendió para bien. Después hay un buen ramillete de cofrades preparados para dar un gran pregón en Villamarta, en Santiago como es este eucarístico, o en La Concha para hacer el del Rocío. Me refiero a gente como Selu Montes, Susana Esther Merino o Alberto Espinosa. Quizá hubo un momento de estancamiento hace unos años pero ahora hay un gran nivel.

-Perdone que ahonde. En ocasiones se ha optado por gente con menos plaza cuando ha habido siempre un grupo de cofrades preparados.

-Dios sabe por qué hace las cosas. Hasta las hojas se mueven por designio de Él. Yo creo que también en estas designaciones está Dios. Cada momento llega en su momento. Dejemos que sea Él el que actúe. Hasta en el robo de mi querida hermandad de la Cena, también ha estado la mano de Dios.

-¿Cómo le gustaría que saliera la gente de Santiago tras su exaltación del próximo jueves?

-Con la alegría de que tenemos a un Dios que quiso quedarse para siempre con nosotros por medio de la Eucaristía. Está vivo y cercano. Tanto es así que convierte nuestras bocas, penitente y pecadoras, en sagrarios. Somos templo de Dios. No puede haber nada más grande que eso.