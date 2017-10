No es Sevilla, es Jerez

La elección de Sevilla como el mejor destino para viajar en 2018 por parte de la prestigiosa guía de viajes 'Lonely Planet' ha tenido sin buscarlo una curiosa repercusión en Jerez. El motivo es que en el vídeo promocional que la revista, seguida por más de dos millones de suscriptores, ha elaborado para explicar el por qué de esta designación aparecen, entre los atractivos de Sevilla, imágenes de la Catedral de Jerez y del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' en el recinto de la Escuela Ecuestre, precisamente uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad. Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer la alcaldesa Mamen Sánchez no salía de su asombro tras ver el vídeo en el que entre la grabación de imágenes de Sevilla, el autor, el escritor de viajes de la mencionada revista Cristian Bonetto, 'cuela' la Catedral de Jerez y el espectáculo en la Escuela Ecuestre, que él mismo aplaude, mientras presencia la exhibición y recalca que Sevilla "posee una cultura realmente única". "Lo sorprendente es que él ha estado en Jerez y ha grabado las imágenes y menos mal que aparecen en un contexto positivo", señalaba la alcaldesa. No obstante, anunció que hoy el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la publicación de viajes no sólo para aclarar la confusión sino también para reclamar que cuando aparezcan las imágenes de Jerez se nombre a la ciudad. "Yo creo que esa es mejor rectificación que no pedir que se excluyan las imágenes, aunque si no hacen caso tendremos que pedirlo, porque es una publicidad engañosa". De cualquier forma, Sánchez apostó por aprovechar el error como una oportunidad para promocionar también Jerez como destino.

El director gerente de la Escuela Ecuestre, Juan Carlos Camas, bastante molesto, calificó de "incomprensible" que se haya podido cometer este tipo de error. "Se trata de una publicación seria de viajes y no se les puede permitir estos errores. Es francamente incomprensible". Camas señaló que a través del gabinete de comunicación de la Escuela, que precisamente ayer llevaba su espectáculo a Montpellier, se ha hecho llegar a 'Lonely Planet' una petición para que hagan una rectificación y pidan disculpas "a quien consideren ellos que tienen que hacerlo. Es lo mínimo". Insistió en que hay temas que hay que tratar con la máxima rigurosidad y que cuando la información se dirige a posibles turistas lo importante es "que tengan una información veraz y cierta del destino que eligen. Imagina que alguien decide visitar Sevilla por el reclamo de la Escuela Ecuestre. No se entiende en una publicación que precisamente trata de dar información para que la persona que desee hacer un viaje tenga el mejor conocimiento del destino y hay que ser muy rigurosos con lo que se publica". Otra cosa -añadió Camas- es que como efecto colateral hacer público este error pueda llevar a una promoción de los atractivos de Jerez, "pero lo primero y más importante es que la información sea veraz. Entiendo que no ha habido mala voluntad y que se trata de un error, pero por eso mismo deben rectificar".

Por contra, Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez, afirmó que la inclusión de algunos atractivos de Jerez en el vídeo promocional de Sevilla es "sin duda positivo. No nos perjudica en nada. Al contrario, nos beneficia. Que entre las imágenes de una ciudad como Sevilla, que ha sido elegida como mejor destino para visitar en 2018, aparezcan imágenes de Jerez nos parece perfecto. Nos está haciendo una promoción". Mariscal entiende que aunque se puede prestar a confusión, "siempre sería en beneficio de Jerez". Además argumenta que el turismo no entiende de fronteras, ni de municipios o comunidades autónomas y "más si se trata de visitantes procedentes de Estados Unidos. Una distancia de 80 kilómetros para el turista que llegue a Sevilla y quiera conocer por ejemplo la Escuela Ecuestre no supone ningún problema".