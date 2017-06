"Sigo renovándome, sería un error conformarme con lo que sé"

-antes que nada, enhorabuena en lo que le toca por el Premio Max que concedieron a Manuel Liñán esta semana...

-Gracias. La verdad es que estoy muy contento porque sé también el esfuerzo que Manuel realiza en todos los espectáculos, pero en éste más, ya que reivindicaba su libertad en el baile y en la vida en sí. Lo importante es que se ha reconocido el esfuerzo, y en mi caso, me he volcado mucho.

-Acaba de venir de Francia con Mercedes Ruiz, el miércoles estuvo en Cádiz, hoy domingo en Madrid...No para de trabajar...

-En ese aspecto no me puedo quejar, creo que estoy atravesando un gran momento profesionalmente hablando. Es una etapa muy bonita, aunque también agotadora, porque yo esto de los aviones lo llevo fatal, pero bueno, intento disfrutar todo. A nivel laboral me puedo llamar dichoso, porque tal y como están las cosas, el trabajo no me falta.

-Es curioso que últimamente va a cantar solo más en Jerez que en otro sitio, con lo difícil que es esta ciudad...

-(Risas) Es cierto. Del 2017 no me puedo quejar. Hace un mes canté en la Peña Los Cernícalos en solitario y acabé muy contento y ahora, el próximo 1 de julio estaré en la Plaza de toros en el Festival Gran Reserva. A ver si sigue así (risas).

-Ya que habla del Festival Gran Reserva, supongo que será un privilegio compartir cartel con los nombres que hay ahí....

-Fíjate, para mí es un orgullo porque están artistas a los que admiro desde que era pequeño. Recuerdo que a muchos, como Pansequito o Aurora Vargas, me los ponía mi abuelo en vídeo y bueno, verlos ahora en el mismo cartel que yo es increíble. Intentaré dar todo lo que pueda, porque estoy como un niño con zapatos nuevos. Desde aquí quiero dar también las gracias a Rafael Agarrado y a José Luis Lara por confiar, una vez más, en mí.

-Usted forma parte de una generación joven pero ya asentada. ¿Cree que en ocasiones se olvidan de vosotros?

-No lo sé. En mi caso, con esto de que llevo toda la vida cantando en compañías y viajando mucho, quizás a veces te sales de la onda. De todas formas, yo no tengo quejas, nunca me he quejado ni me voy a quejar ahora, llevo tiempo haciendo mi propio camino sin mirar lo que hay alrededor.

-Pero en cambio, instituciones como el Festival de Jerez sí que le han dado plena confianza desde siempre...

-Está claro. Mi relación con el Festival y el Villamarta siempre ha sido buena, Isamay ha confiado en mí y eso es de agradecer, no por nada, sino porque me ha demostrado que es una persona seria, que en este mundo no es fácil encontrar. De hecho, ya me ha pedido algo para la próxima edición.

-Cuente algo más...

-Bueno, es un proyecto que me gustaría hacer en el próximo Festival, pero todavía no hay nada.

-Hace unos meses decía que tenía intención de grabar un nuevo disco, ¿le ha dado tiempo a empezar el proyecto con tanto viaje?

-Bueno, no lo quería decir, pero el proyecto del que hablaba antes es el disco. Ya hemos empezado a verlo con Santiago Lara, que se va a encargar de la producción musical porque para mí es un pedazo de músico, y David Lagos, que me está dando consejos. La idea es que sea una autoproducción, por eso voy a hacer lo que me apetezca, plasmar las inquietudes de lo que estoy viviendo, aunque sin perder mi sello.

-¿Va a grabar algo que se salga de lo normal, entonces?

-No, voy a seguir haciendo los cantes tradicionales que sé hacer, pero con algunas ideas que tengo. No soy nadie, pero quiero grabar mi verdad.

-Al margen de esa cita del día 1 de julio en la Plaza de Toros, ¿cómo se presenta el verano?

-Pues por el momento bien. El día 7 de julio canto también solo en un Festival en Algodonales con la guitarra de Keko Baldomero; luego estaré un año más en Sanlúcar haciendo los cursos de verano de Gerardo Núñez y Carmen Cortés y en agosto estaré en Cádiz dando también unos cursos a una asociación francesa con Andrés Peña.

-Gerardo Núñez siempre ha confiado en usted...

-Sí, por supuesto, de Gerardo he aprendido mucho, y estar ahí en unos cursos que sobreviven sin ayudas desde hace más de veinticinco años es un honor, y bueno, le agradezco también que siga contando conmigo.

-Al contrario que muchos compañeros, usted por Japón ha estado poco. ¿Por alguna razón? ¿Los aviones?

-(Risas) No, por los aviones no, porque con Liñán ya he estado en todos sitios, creo que sólo me falta Australia. Tuve la oportunidad de ir hace cuatro o cinco años con Andrés Peña, Jesús Méndez y Javier Patino, pero no he vuelto más. Y eso que Álvaro Aguilar, que en paz descanse, del que yo aprendí mucho, me insistía una y otra vez para que fuera porque él vivía allí en Japón. Pero ya digo, yo soy una persona muy de casa, y me cuesta irme tan lejos.

-Usted que se renueva continuamente, ¿cuál ha sido el último cante con el que 'se está peleando'?

-Sí, a mí me gusta estudiar y seguir mejorando. Si te digo la verdad, el último cante es una milonga-bambera de Pepe Marchena, que paradógicamente me viene bien porque me busca otro registro. Marchena era un maestro y tiene cantes interesantes. También estoy estudiando otros estilos de soleá. Debemos aprovechar lo que nos ha dado internet y seguir aprendiendo. Hay que renovarse, es un error creer que lo sabes todo, al menos yo lo entiendo así.