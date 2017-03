El Sindicato de Enfermería califica como "muy positivo" el relevo en la gerencia del área sanitaria

El Sindicato de Enfermería (Satse) valoró ayer como "muy positiva" la decisión de la Consejería de Salud de relevar en la gerencia del área sanitaria a Manuel Lubián. Tras el nombramiento de Julio Egido como nuevo gerente del hospital de Jerez y de los distritos de Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, el sindicato señaló que "esperamos que se solucionen los problemas históricos de nuestro hospital relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral como por ejemplo denegaciones de reducciones de jornadas acumuladas, planillas de trabajo modificadas continuamente o incluso inexistentes, que crean incertidumbre entre los profesionales al no saber sus turnos de trabajo". Además este sindicato confía en que la nueva gerencia ponga fin al déficit de plantillas de Enfermería.

Desde la plataforma Marea Blanca Jerez, que ayer celebró una reunión en el centro Blas Infante, para abordar el encuentro que se mantuvo el pasado viernes con el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, señalaron que de momento se mantienen a la expectativa de lo que puede suponer el cambio de gerencia. "Hemos visto que es una persona con experiencia de gestión y que también ha trabajado como médico y enfermero, pero habrá que esperar, porque no lo conocemos". Agregaron que "nosotros lo único que queremos es que se adopten medidas para poder dar una calidad asistencial y entendemos que no todo es cuestión de presupuesto, sino también de gestión. La comunicación e información a los profesionales, la coordinación entre el hospital y Primaria no dependen de la economía, sino de tener voluntad y de llevar a cabo una buena gestión".

Hay que recordar que el nuevo gerente ejercía hasta ahora como director médico del hospital de Puerto Real.