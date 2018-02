El Sindicato de Enfermería dice que el número de vigilantes en Urgencias es insuficiente

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha señalado respecto a las dos últimas agresiones que se han producido a personal del hospital que "de forma generalizada los profesionales no se sienten seguros en su trabajo". Este sindicato afirma que el área de Urgencias por sus características es uno de los puntos más conflictivos. "Sólo hay dos vigilantes de seguridad y todos coinciden en que es un número del todo insuficiente". Afirma además que las dos consultas de triaje, que son las que están en la puerta y donde se lleva a cabo el primer contacto con el usuario, no tienen el llamado 'botón del pánico' "el cual en situaciones de riesgo resulta muy útil pues si en ese momento no se encuentra el de seguridad en la puerta es la única forma que tiene el profesional de avisar del peligro y así evitar la agresión, que es lógicamente lo deseable".

Satse agrega, por otra parte, que el control del acceso al interior de Urgencias "se hace muy complicado, cada vez acuden más familiares y solo un vigilante de seguridad o un celador no son suficientes".

No obstante, desde el Sindicato de Enfermería aseguran que "por desgracia no es únicamente en el servicio de Urgencias donde se dan estas situaciones (en referencia a las agresiones) y son cada vez más frecuentes en cualquier ámbito de la sanidad. También ocurre en las unidades de hospitalización donde existe el problema añadido de no contar con personal de seguridad en las mismas".

Satse anunció que trasladará todas estas quejas "al comité de seguridad y salud y exigiremos la toma de medidas para su solución".

Hay que recordar que en apenas una semana se ha producido una agresión a un vigilante de seguridad por parte de un paciente y otro nuevo ataque a un médico, un residente y a un vigilante. En los dos casos los incidentes se produjeron en el área de Urgencias. El malestar de los trabajadores, tras estos hechos, se expresará en una concentración que tendrá lugar a finales de esta semana en el hospital.