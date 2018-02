El Sindicato Médico denuncia incumplimientos de la Ley de Riesgos Laborales en el hospital

El Sindicato Médico ha denunciado el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se está produciendo en el hospital en relación al caso de un facultativo que solicitó y se le aprobó la adaptación de su trabajo a las limitaciones que le provocan determinados problemas de salud que sufre, sin que hasta el momento se haya aplicado dicha resolución. Desde el Sindicato Médico explicaron que la decisión fue tomada por el Comité de Adaptación de Puestos de Trabajo, un órgano que emana del Comité de Seguridad y Salud.

El primer comité es el encargado de analizar los casos que le llegan de trabajadores, que tras haber sufrido una lesión o daño, precisan que se les encomiende otras funciones de acuerdo a su nuevas circunstancias. El Comité de Adaptación de Puestos de Trabajo está conformado por representes sindicales y de la Administración. Tal como ocurrió en el caso que se ha denunciado, el trabajador solicita a través del servicio de Medina Preventiva que valore su estado y este servicio emite un informe que es el que se lleva al mencionado comité. Dicho informe recoge las limitaciones que el profesional tiene para seguir desempeñando su trabajo como lo venía haciendo hasta ese momento y el comité decide qué puesto podría desarrollar dentro de su categoría profesional, que no suponga un perjuicio para su salud.

El Sindicato Médico afirma que el informe del facultativo se llevó al comité en el mes de noviembre. Por sus problemas de salud este profesional se ve imposibilitado para realizar movimientos rotatorios y soportar determinados pesos. El comité entendió que dentro de la misma unidad en la que trabaja tenía que adaptarse sus funciones a las limitaciones actuales. El acta que se levantó y que, según mantiene el Sindicato Médico, es de obligado cumplimiento, se firmó por la dirección gerencia el 15 de diciembre del pasado año. Según el procedimiento, al trabajador se le da un mes por si quiere hacer alegaciones, que en ese caso no se presentaron y de acuerdo a la denuncia del Sindicato Médico, el acuerdo del comité, que fue refrendado por la dirección gerencia, tendría que haberse hecho efectivo el 29 de enero. No obstante, según este sindicato, el médico sigue desarrollando el mismo trabajo y en la planilla de este mes tampoco se ha producido ninguna modificación. El Sindicato Médico puso de manifiesto la incongruencia de que el director gerente se niegue a dar instrucciones para que se cumpla lo que recoge un acta que fue firmado por dicha dirección. Anunció además que llevará este incumplimiento a la Inspección de Trabajo, con el fin también de que no vuelva a repetirse la misma situación.