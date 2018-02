Sindicatos piden el apoyo del gobierno local para los paros del 8 de marzo

La alcaldesa, Mamen Sánchez, mantuvo ayer un encuentro con los representantes de CCOO, Lola Rodríguez y Rafael Tejada, y UGT, Francisco Andreu, en una cita en la que los sindicatos le presentaron la concentración convocada para este jueves, 15 de febrero, frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en defensa del sistema de pensiones. Las fuerzas sindicales dieron a conocer igualmente la convocatoria de paros de dos horas para el día 8 de marzo, con el objetivo de reivindicar la igualdad real de la mujer.

La alcaldesa remarcó que "no es cuestión sólo de reivindicar la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas, que en estos momentos de crisis además mantienen a muchas de sus familias. También queremos poner el acento en ese fondo de reserva que se está agotando. Igualmente, la preocupación de los que tienen algunos años por delante, que lo tendremos muy difícil para jubilarnos, ya que además nos instan a que vayamos a fondos privados. Quien no cree en las pensiones públicas, no puede solucionar el problema que tenemos sobre la mesa".

Sánchez avanzó que "en el próximo pleno va a haber mociones en ese sentido, en cuanto al sistema de pensiones general, y también respecto a las pensiones de las viudas. Yo voy a asistir a la manifestación que habrá el jueves en Cádiz por el sistema de pensiones, que además está muy en relación con el tema del 8 de marzo. Estamos hablando de desigualdad de la mujer, de la brecha salarial, y eso también lleva a que las cotizaciones sean más bajas, y lleva a pensiones míseras. Vamos a intentar hablar con el resto de los grupos para llevar al Pleno una resolución".

Por su parte, Rodríguez señaló sobre las pensiones que "entendemos que es fundamental la viabilidad del sistema público y la recuperación del poder adquisitivo de nuestros pensionistas". En cuanto a la protesta del 8 de marzo desde CCOO quieren poner de manifiesto "la precariedad laboral de las mujeres, desde el punto de vista laboral, social y económico. Sobre este tema, nos emplazaremos más adelante para seguir profundizando, porque creemos que es fundamental el apoyo de las corporaciones locales, de los trabajadores y las trabajadoras, y de la ciudadanía en general". Andreu añadió que le han pedido a la alcaldesa "su apoyo a los paros parciales de dos horas por turno el 8 de marzo en defensa de la igualdad laboral, en contra de la brecha salarial, y por una igualdad entre hombres y mujeres laboral y social y tan necesaria en este país".