Sindicatos, tragaperras y prepotencia

La "cuestión" sindicalista en España va de la poca vergüenza al cachondeo. Aún resuenan ecos de escándalos, bochorno y desvergüenza, protagonizados por dirigentes de los más "prestigiosos", digamos, ejecutivos sindicales de nuestro país. A pesar del mutis por el foro que unos y otros se preocuparon en imponer, a pesar de la pasmosa ausencia de explicaciones sobre el despilfarro, las facturas falsas, los maletines misteriosos, las comilonas, mariscadas y desmadres varios, los cruceros de cinco estrellas, los restaurantes de lujo, los relojes de 20.000 euros, los galácticos gastos de gestión y las millonarias retribuciones de muchos de los que ostentaban puestos en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro de las que -gracias a su encomiable "gestión"- tuvimos luego que hacernos cargo de sus respectivas quiebras y pagarlas entre todos los españoles; a pesar de todo esto, y mucho más, aquí, una vez más, no ha pasado nada, "pero ná de ná".

El uno, va y se jubila con "honores", ¡ahí queda eso, como si tal cosa! ¡Hasta Rajoy le puso una medalla…! ¡Manda huevos! El otro, ahí sigue, dando la vara sin aportar nada -nada que se pueda digerir-, viviendo del cuento y "sentando cátedra" sobre lo que lo gobiernos tienen o no tienen que hacer.

Es algo que caracteriza en las últimas décadas a los dos sindicatos de referencia en España: dan consejos a quien no se los pide, pretendiendo imponer soluciones, que no son, a quien no las necesita. Pero es que esto, a ellos, les da igual. Están donde están para lo que están. Los trabajadores les importan menos que nada, medrar es su único fin, ¿los medios para conseguirlo?, los que haya menester. Suena fuerte, pero esto, y no otra cosa, es lo que han demostrado muchos -no todos- de los altos, medianos y bajos cargos de la patética dictadura sindical.

¿Cómo crear empleo?, ¿cómo mantener a flote una empresa con problemas?, ¿cómo mejorar la producción? ¿Pero cómo va saberlo quien no ha sido emprendedor en su vida, quien nunca ha creado una empresa -ni siquiera con él sólo, de autónomo-, quien entiende por "trabajo" estar de"liberado", cobrando, mientras sus "compañeros" se parten el lomo? Si no fuese de puro llanto, sería para reír a carcajadas.

Nadie discute, al menos yo no, la absoluta e imprescindible necesidad de los sindicatos, su ausencia sería inaceptablemente contraria a los principios éticos, de bienestar social y progreso. Los más relevantes logros de la justicia social y en las relaciones entre empleado y empleador, se han conseguido gracias a la lucha de los trabajadores, unidos en sindicatos, pero no estos "sindicatos", claro, ni, por supuesto, no con estos malos aprendices de líderes que ni sirven para ello, ni quieren, ni han pretendido nunca, trabajar. Con ralea como esta a lo único que se llega es a "cursos de formación" que nunca hubo pero si se pagaron con descomunal abuso, facturas falsas que también se pagaron -incluso varías veces-, amenazas a quien no se pliega al control del "aparato", derroche continuado y escandaloso de recursos públicos, caraduras viviendo del cuento, y un largo etcétera en el que pueden encontrar todo tipo de tropelías y canalladas, encontrarán de todo menos lucha real, efectiva, justa y razonable por los derechos de los trabajadores ¿Y saben porqué no los encontrarán en estas trincheras, que son en las que deberían estar?, pues porque ahí no se consiguen poltronas, ni privilegios, ni dietas, ni tampoco langostinos por la cara -que, además, la tienen fea-, por eso.

Es lo que pasa cuando se confunde un sindicato con una tragaperras y la honestidad con la prepotencia: que, cuando le dices al "compañero" que baje la palanca de la "maquinista" -tú estás liberao y no te puedes forzar-, exiges, por cojones que te salgan los tres ases, ¡ siempre!, si no: convenio colectivo para la "maquinita" al canto, eso sí, lo firmamos en la caseta de la feria, ¿vale?