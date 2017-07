Solidaridad teme que la falta de limpieza provoque una "alerta sanitaria" en Jerez

Desde la federación vecinal lamentan que el servicio esté perdiendo calidad "a pesar de que tanto el gobierno como la oposición conocen la situación". De hecho, "en el último pliego, el compromiso era cubrir las bajas y jubilaciones, pero no se está haciendo y el beneficio, al no realizar contrataciones, se lo está quedando la empresa". Por ello, Saborido reiteró que se va a crear una "alarma social" al aumentar "la suciedad y, con ello, los insectos y roedores". Es más, "muchos vecinos dejan la basura en el suelo debido a que los contenedores están rotos y sucios". Así las cosas, Saborido hizo hincapié en la necesidad de mejorar este servicio público ya que "en las asambleas ciudadanas de final del año pasado, en los cinco distritos de la ciudad la queja común fue precisamente la falta de limpieza y el deterioro de los parques públicos y las zonas verdes".

"No se están limpiando los contenedores", denuncian tras una reunión con el comité

Al término de la reunión, José Saborido, de 'Solidaridad', explicó que el comité de empresa les había trasladado la "terrible problemática" que están padeciendo y aseguró que los trabajadores se encuentran "impotentes". Entre las cifras más significativas, el representante vecinal detalló que el servicio ha pasado de tener 433 trabajadores en 2011 a 352 en 2016. Por ello, sin contar los que están trabajando los fines de semana, la plantilla queda reducida "a 277 personas". Sin embargo, "no todos están a pie de calle ya que hay que restar los administrativos, los conductores y las personas que están de baja o de vacaciones". Igualmente, advirtió que esta merma podría ser "de hasta de un 30% más" de aquí a 2019 cuando expire el contrato de la concesión, ya que hay previstas alrededor de medio centenar de jubilaciones.

IU cree que el PSOE se conforma con las "migajas" de Urbaser

"Contenedores rotos y/o quemados que son cambiados, que no retirados, solo cuando alguien presenta quejas, una plantilla cada vez más mermada de efectivos que no dan abasto para responder a las necesidades de la ciudad y barriadas que ven pasar los días, las semanas y hasta los meses sin recibir el servicio de limpieza viaria". Ésta es, según IU, la radiografía de la limpieza en Jerez. Es por ello que, "después de haber denunciado por activa y por pasiva, las flagrantes deficiencias con las que se está prestando este servicio", IU Jerez "se ve en la obligación de denunciar también la manifiesta incompetencia del gobierno local del PSOE para tomar decisiones que permitan corregir el galopante déficit que registra el servicio público". IU cree que el gobierno "usa con Urbaser la misma táctica que con Aqualia. Y ésta no es otra que dejar a la concesionaria campe a sus anchas, sin fiscalizar como corresponde el estricto cumplimiento del pliego de condiciones, a cambio de que ésta, muy de cuando en cuando, recompense al Ayuntamiento con alguna de sus migajas". "Lo que tiene que hacer Urbaser es cumplir, con la máxima eficacia, con el servicio que tiene encomendado", recalca IU, añadiendo que el Ayuntamiento "en vez de reírle las gracias, lo que tiene que hacer es fiscalizar que así sea y ejecutar las sanciones oportunas por cada uno de los incumplimientos". IU cree que el gobierno local debería "apostar por recuperar el servicio cuando llegue el momento -la concesión expira en 2019-, lo que le permitiría generar un millonario ahorro a las arcas públicas e invertir en el imprescindible refuerzo de la plantilla". A juicio de Domingo Pedro García, coordinador de IU Jerez, "con lo que el Ayuntamiento paga a la empresa de Florentino Pérez, tendría más que suficiente para gestionar el servicio desde lo público e, incluso, invertir en la mejora del mismo, reforzando la plantilla y renovando poco a poco la maquinaria"