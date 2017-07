Sólo 15 agentes de la Policía Local disponen de chaleco antibalas

Sólo quince agentes de la Policía Local de Jerez disponen de chalecos antibalas por que se los han pagado ellos mismos. Los últimos acontecimientos acaecidos en Gavà (Alicante), con dos agentes locales heridos muy graves, ha provocado que esta carencia salte a primera línea.

Una policía, Lourdes Benítez, fue de las primeras agentes locales que se decidió a comprarse un chaleco antibalas, y de eso hace ya ocho años. "Intenté que varios compañeros también pidieran para así rebajar los precios de envío. Finalmente otra compañera también se adhirió".

Una oficial adquirió el primero hace 8 años tras una peligrosa reyerta en la FeriaEn 2015 había una partida para este fin, si bien al final jamás se le dio tal uso

Los últimos acontecimientos, la proliferación de armas y su distribución gracias a Internet, "así como que haya incluso quienes busquen en la red tutoriales para ver cómo se hace un arma casera han provocado que lo que antes era impensable ahora sea posible", señala esta oficial.

En la Policía Local de Jerez recuerdan, todos, el reciente caso del compañero que se salvó de un impacto de bala, y quizás la vida, cuando sorprendió a dos atracadores en la joyería de las Puertas del Sol. "El compañero ya dijo -añade Lourdes- que él tiene chaleco antibalas pero no se lo puso porque esa tarde estaba de servicio en la grúa". En este caso al atracador se le encasquilló el arma. "Así está la calle". El riesgo es evidente. No en vano, fue una grave reyerta con armas blancas en la Feria del Caballo hace ocho años lo que llevó a esta agente y madre de cuatro hijos a plantearse seriamente la necesidad de hacerse con un chaleco para protegerse.

"Se trata de un chaleco antibalas y anticortes que me costó 600 euros". Es muy reseñable un hecho: "En estos ocho años el precio no ha subido y los materiales han mejorado". Se refiere a que no son ya tan rígidos, ahora son más flexibles y permiten al portador una mayor movilidad. También hay que destacar que por razones evidentes un chaleco antibalas no cumple sus funciones a la perfección si no lo porta la persona para cuyo sexo se diseñó.

Por su parte, Javier Romero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local (SIP), recordó que en 2015 "había unos 100.000 euros correspondientes a una partida económica que se iba a destinar a vestuario y material. El gobierno local de por entonces (del Partido Popular) decidió que se destinara a los chalecos antibalas".

Como es sabido, las elecciones municipales de 2015 provocaron un cambio en la composición del pleno municipal y en el gobierno local. "Como con el gobierno saliente no se culminó la compra, el dinero se quedó apartado". A este respecto, cabe recordar que las compras de esta índole (en este caso concreto vestuario y material) no se adjudican libremente sino mediante una concesión la cual, además, también ha terminado. Es decir, ahora habría que empezar por licitar la compra y liberar una partida. Aquel dinero que se encontraba apartado "se metió para reajustar presupuestos. Al final, ni vestuario nuevo, ni material, ni chalecos", sentencia el presidente del SIP.

Los agentes ya van para cuatro años sin vestuario nuevo, lo que ha provocado que sean habituales las fotografías de denuncia en las redes sociales mostrando desde camisas rotas a botas agujereadas.

Otro asunto donde los agentes locales inciden es en que gran parte del material no se diferencia por géneros. Los grilletes que portan los policías llegan a pesar hasta 700 gramos, lo que unido a que en muchas ocasiones prestan servicios de pie durante largas horas el peso a soportar (pistola, grilletes, emisora, los guantes anticorte...) se torna muy pesado. Es por dicha razón que muchas mujeres policías optan por comprarse sus propios grilletes, algo que igualmente hacen con su dinero.

Los agentes municipales consultados por este medio no dudan en señalar que "hay casos en los que si quieres prestar un buen servicio debes incluso buscarte tus herramientas cuando quien debería hacerlo es la Administración".

En el Cuerpo Nacional de Policía (tras largos años de demandas) ya se ha conseguido que los policías que van de servicio por las calles dispongan de ellos. "No hay para todos, pero al menos los que están en la vía pública sí disponen", apunta Sacrificio Martínez, secretario provincial de la Confederación Española de Policía, quien está destinado en la actualidad en la comisaría de Jerez.