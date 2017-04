Sólo los perros sin rabo beben Coca-Cola

HAN sido jornadas maratonianas de trabajo ininterrumpido, una labor de equipo admirable, una brillante coordinación, agilidad en los procedimientos, rapidez en las actuaciones, eficacia en los resultados… ¿qué más se puede decir, qué más se puede pedir? En verdad que pocas veces habíamos visto en nuestro país a todo un partido político trabajando como si fuesen una sola persona, pero con la eficiencia de un ciento, en perfecta unión y camaradería, todos a una, sin importar el día o la noche, el almuerzo o el desayuno, el sábado o el domingo, la tónica o la Coca-Cola, ¡no, no, Coca-Cola, no!, eh… mejor Pepsi-Cola. Sencilla e increíblemente, ¡admirable! Esperemos que sirva de ejemplo e incentivo, que lo que en éstos días hemos visto y palpado en el Congreso de los Diputados, no se quede en un hecho aislado. ¡Aholá! –quiere decir: ¡ojalá!-Como no podía ser de otra manera, los responsables de esta actitud rompedora, modélica y esperanzadora, no han sido otros que los únicos que están aportando ideas frescas, distintas y eficaces, los que están marcando pautas renovadas y ganadoras, los que supieron recoger el sentir aplastante del pueblo español y llevarlo hasta las más altas instituciones del Estado, tal cual, sin manipulaciones ni interpretaciones interesadas, marcando un nuevo modo de hacer política, sin escándalos, sin corrupción, sin nepotismo (significa: enchufar a padres, madres, hermanos, primas, tíos, amigas, vecinos o porteros del bloque), sin beneficiarse de dietas, prebendas, pisos oficiales ni viajes inútiles y carísimos, sin dejarse influenciar por países extranjeros mediatizados por el populismo, sin subvenciones de extremismos islámicos, cumpliendo la Ley, ajustándose a las normas, acatando la Constitución, abominando de los asesinos de ETA y de sus cómplices, defendiendo los derechos de sus víctimas, lejos del insulto, renegando de la descalificación gratuita, siempre respetuosos, correctos y educados ¿De quién podríamos estar hablando sino del grupo parlamentario de ‘Podemos’? Es obvio que nadie, salvo ellos, tiene la capacidad de sacrificio, la formación y la experiencia necesarias como para haber roto esta histórica lanza en favor de la coherencia, la humildad y la discreción.Como resultado de la ciclópea labor desarrollada durante largas semanas –¡enteras!, con días y noches y mañanas y todo- por los admirables, ocurrentes e incansables integrantes de ‘Podemos’, los portavoces de la incalificable – ¡ehhhhh!, por metódica, formal, honrada y modélica, no se me vayan a confundir- formación presentaron ante sus medios, quiero decir… ante los medios, o sea: La Sexta, el resultado de la extenuante tarea que vienen llevando a cabo desde que sientan sus reales en los sillones del Congreso, manejan el último modelo de Iphone que todos les hemos regalado y se acogen, también, a los mismos privilegios que el resto de sus compañeros; ardua faena, decía, a la que han podido dar forma tras este encierro ejemplarizante y, por desgracia, tan poco frecuente entre nuestros políticos. Surge así el borrador del proyecto de ley para derogar La Constitución y todos los Códigos vigentes -desde el Penal al Laboral, todos- sustituyéndolos por esta nueva norma que revolucionará todo lo conocido hasta la fecha en cuanto a materia legislativa se refiere.‘La Pley’, así han bautizado al novedoso proyecto que sustituirá a lo que hasta ahora hemos conocido por ‘ley’, siempre tan burguesamente obsoleta y tan ofensivamente capitalista. ‘La Pley’ no tendrá nada que ver con la Justicia, siempre fascista que hemos sufrido hasta ahora, ni con el Derecho, explotador y elitista, al que nos han sometido; tendrá que ver con la ‘play station’, sí, sí, con la ‘play station”’– de ahí el ingeniosos ‘juego’ entre la ‘P’ de ‘Podemos’, de ‘Play’, y la ‘ley’… ¡bueno, eh!-.La histórica aportación de los abnegados integrantes de la formación morada al sistema legislativo nacional tiene, además de su incontestable eficacia, otra gran ventaja: es breve, muy breve. Esto facilitará su aplicación, mostrando su capacidad resolutiva para arreglar cualquier litigio, desde el ámbito vecinal al nacional, siempre de manera objetiva, imparcial y equitativa, garantizando además, y en el 100% de los casos, la plena satisfacción para todas las partes enfrentadas, ¿increíble, no?, pues sí, increíble pero cierto, tan cierto como las promesas de sus protagonistas.Proyecto de Pley, única, morada y proletaria ¡Claro!Artículo 1: Para que algún perro pueda beber Coca-Cola será imprescindible que no tenga rabo…, ni esté en el Senado.Artículo 2: Si el perro quiere beber Coca-Cola y tiene rabo, el dueño deberá, primero, sacarlo del Senado, si en él estuviese; llevarlo luego a Portugal, Andorra o Gibraltar, cortarle el rabo y regresarlo después. Deberá demostrar también que el can puede dar ladridos enalteciendo al terrorismo. Entonces sí, ya sí, si no… ¡mañana!Tengo un perro precioso… con el rabo cortado; soy cazador… y taurino; me gusta la Coca-Cola… y la cerveza, y el vino; pienso que los terroristas son unos asesinos hijos de cien mil pares de putas… y los que los aplauden: cómplices cobardes y fanáticos pringaos ¡…Estoy acojonao…!PD –Esto, sí es real-: Algunas de las últimas propuestas legislativas de ‘Podemos’ han sido éstas: Prohibir que se le corte el rabo a los perros. Prohibir beber Coca-Cola en el Senado. Despenalizar el enaltecimiento del terrorismo… ¿¿¿¡¡!!???