Susana Díaz estará el lunes en Jerez en su campaña para dirigir el PSOE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha incluido a Jerez dentro de su ‘tour’ para tratar de liderar el PSOEen el proceso de primarias que acaba de abrirse. Por ello, está previsto que celebre un mitin el próximo lunes, a partir de las siete de la tarde, en las Bodegas Real Tesoro, una cita a la que acudirán las principales representantes del partido a nivel local, que ya anunciaron semanas atrás su respaldo a la candidatura de la sevillana a la secretaría federal socialista. Mientras tanto, no se ha anunciado la presencia del resto de candidatos en Jerez. Patxi López estuvo el pasado martes en la provincia pero no incluyó a la ciudad en su agenda; Pedro Sánchez también ha estado en Cádiz pero no ha anunciado si volverá a la provincia a lo largo de esta campaña.