El TSJA desestima el recurso de La Gitana y mantiene la suspensión del 'Bag in Box'

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a ratificarse en su decisión de adoptar medidas cautelares contra la comercialización de la manzanilla en 'Bag in Box'. Al hilo del auto emitido con anterioridad por el que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por Yuste/Herederos de Argüeso y Sánchez Ayala, el alto tribunal vuelve a dar la razón ahora a Fedejerez al desestimar también el recurso de Hidalgo-La Gitana, la tercera y última de las bodegas sanluqueñas afectadas por la medida judicial.

En sus respectivos recursos, Yuste/Argüeso y Sánchez Ayala, de un lado, e Hidalgo-La Gitana, de otro, solicitaron la nulidad de las actuaciones derivadas del auto del 28 de octubre por el que el TSJA dejó en suspenso las resoluciones dictadas por la Consejería de Agricultura en contra de la decisión mayoritaria adoptada por el pleno del Consejo, obligando a la institución jerezana del vino a expedir las precintas para permitir la comercialización de manzanilla en el envase de cartón.

Las bodegas sanluqueñas partidarias del uso del 'Bag in Box' alegaron indefensión ante la sala de lo Contencioso-administrativo al no estar personadas en el proceso pese a ser las principales afectadas por la decisión decretada por el TSJA. El alto tribunal considera que no cabe la nulidad de las actuaciones, ya que las medidas cautelares se adoptaron después de oír a la parte contraria, en este caso la Junta de Andalucía, contra la que la patronal bodeguera Fedejerez, asesorada por el despacho sevillano Montero Aramburu, dirigió el recurso con el que se abrió esta causa.

Tras la desestimación de los recursos de nulidad de las bodegas, el Tribunal Superior de Justicia deberá pronunciarse ahora sobre el recurso de reposición interpuesto por la Consejería de Agricultura contra el auto de medidas cautelares. El alto tribunal debe pronunciarse también sobre el fondo de este asunto, a saber, si es legítimo el acuerdo mayoritario adoptado por el pleno en contra del uso del envase de cartón para la comercialización de los vinos amparados.