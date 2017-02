Tanguillos de la Campiña

La modalidad de coros del concurso del Falla es probablemente la de mayor abolengo. En la memoria del gaditano se mantienen coplas que sobrepasan los cien años, como los 'Duros antiguos'. La pieza propia del coro, el tanguillo, es hermano del palo flamenco del mismon nombre, el tango, y mantiene su esencia a pesar de que ha pasado durante tantos años por las manos de tantos autores. El compás sigue sonando fresco en el coliseo cuando lo presentan autores como Julio Pardo -el más laureado de la modalidad en las últimas décadas- y Luis Rivero -autor de comparsas de primer nivel reconvertido en corista que lleva años opositando al primer premio con un grupo conformado a medias entre hombres y mujeres, algo aún a día de hoy rompedor-. Y ambos cuentan entre sus filas con componentes jerezanos. Los hermanos Floren y Javi Iniesta aportan sus voces al coro de Pardo (Por Andalucía), que dio anoche su pase de cuartos de final. Los Iniesta entraron en el último 'mercado' de fichajes del carnaval. "Estábamos saliendo en el coro de los Estudiantes, que el año pasado se llamaba Monopoly. Pasamos una prueba y ahora vamos con Julio".

Fue el menor de ellos, Javi, el que dio el primer paso cuando era alumno de Fisioterapia en Cádiz. "Un día de fiesta conocí a un grupito que iba cantando. Me junté con ellos y me dijeron que no lo hacía mal y acabé en el coro de los Estudiantes. A través de mí entró mi hermano". Llevan varios años 'cruzando el puente' para acudir a los ensayos. "Lo mejor de esta fiesta es el carrusel", una especie de 'cabalgata' compuesta por todos los coros del concurso que pasean en las llamadas 'bateas'.

La más veterana del mundillo entre los jerezanos de la entrevista conjunta es Chari Gil, asentada en el grupo de Luis Rivero (este año, 'El mayor espectáculo del mundo'). "Por motivos laborales me marché a trabajar a Cádiz. Cuando mi padre se puso malo, hacía mucho el camino hasta el Hospital de Jerez y siempre llevaba puesto el coro de Luis Rivero en el coche. Nunca veía la oportunidad de cantar. Cuando mi padre falleció, sentía que dar el paso y animarme me unía a él de alguna forma". Son ya varias las ediciones que lleva sus coplas al Falla. En su debut, con El Orfeón, pisó su primera final, algo que repitió el año pasado. Y esta edición, tras el pase de preliminares, se sitúa como una de las agrupaciones favoritas para ganar el primer premio.

Ése sería un debut de dulce para Carlos Manuel Nieves y Lola Vega. Ella fue quien llevó al otro al primer ensayo. "Somos miembros de la Banda Municipal de Jerez. Aunque llevo aquí desde hace mucho tiempo, yo nací en Trebujena. Allí se vive mucho el carnaval, he sido hasta autora de alguna chirigota callejera. Además, me dedico a la música", señala Lola. Por esa relación con Cádiz, se enteró de que había varias baja en el grupo de Rivero. "Este año es el primero que estamos. Lloré al terminar la actuación en el Falla el día de preliminares, sentí mucha emoción", recuerda Carlos, que a pesar de ello, lo que está deseando es que llegue el momento de vivir el carnaval de calle. "En mi grupo somos una gran familia, me muero de ganas por pasar un día de carrusel".

Los cinco son aficionados desde la cuna. "Yo nunca me imaginé que podría salir con Julio Pardo, he escuchado sus coros desde que era pequeño. Hasta hace cuatro años ni sabía que cantaba bien", señala Floren entre carcajadas. Cuando se les pregunta si alguna vez se atreverían a 'sacar' algo en Jerez, niegan unánimemente. "Ojalá, me encantaría, es algo que se dice con los amigos cuando te vas de fiesta", dice Carlos. "Lo único que podemos sacar aquí es la Borriquita", ríe Lola. "Hay afición, pero eso de vivirlo como se vive en Cádiz es muy difícil", dicen los Iniesta.

"Yo creo que se podría fomentar en los colegios. Desde luego, si hubiese un concurso en el Villamarta, seguro que vendrían muchas agrupaciones. Nosotros vamos al de El Puerto", propone Chari. Por lo menos, esperan que los jerezanos se animen a ir a Cádiz a vivir el Domingo de Coros (26 de febrero). "Por lo que vale un tren y lo que te cuesta tomar algo, no es caro, y es una forma de vivir el carnaval de la calle", recomienda Lola. "A mí es que me ha encantado vivirlo desde dentro estos años. Yo disfruto de muchas fiestas... la Feria, la Navidad, ¡muchísimas...! Pero de todas, la que más me gusta es la del coro. El ambiente... Eso hay que vivirlo", remacha Floren.