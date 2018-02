Tatuar contra la enfermedad

España es uno de los países europeos en los que se diagnostican más tumores debido a las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida, ya que el riesgo de desarrollar tumores aumenta con la edad. Más de la mitad de las personas a las que se diagnostica un cáncer (el 53% según los últimos datos) en España supera la enfermedad, de acuerdo con los datos que ha ofrecido la Sociedad Española de Oncología Médica con motivo del Día Contra el Cáncer, efeméride que se celebró el pasado domingo.

El cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres, aunque también es de relevancia el llamado cáncer ginecológico, término en el que se incluyen el cáncer de ovario, de útero y cuello uterino. Para muchas pacientes la pérdida del pelo por los tratamientos es una losa más en el camino de la superación de la enfermedad, de ahí que el trabajo de Celia Cabanillas tenga especial valor.

"Empecé en el oficio de tatuadora hace unos cinco años a través de un familiar, y me picó el gusanillo. Yo tatúo de todo y antes hice un curso de estética", relata la joven de 29 años. 'Tatoo & Barber South Side 11408', negocio de Alejandro Ortiz (conocido como el 'Zordo') en el que trabaja Celia, se unió a otro comercio hace tres años en un evento solidario para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Fue a partir de ahí cuando la tatuadora jerezana decidió que la mejor forma de aportar su granito de arena a la causa era trabajar gratis para las mujeres que tienen o ya han superado el cáncer. "La pérdida del pelo en la cara es muy llamativa, porque pierdes las cejas, un rasgo muy fuerte. Así que muchas mujeres me piden que les tatúe las cejas, hago muchísimos trabajos de este tipo", cuenta la profesional. Además, dibuja también las areolas mamarias, "sobre todo a las mujeres más jóvenes".

"Mientras que están conmigo se desahogan, me cuentan cómo les va, cómo lo viven, cómo se ven... Me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de mujeres que padecen esta enfermedad y creo que el hospital debería ofrecer de forma gratuita este servicio. Creo que dibujar unas areolas mamarias a una joven no es algo estético, es salud, puesto que es una cicatriz en su cuerpo o en su cara. Y desde luego, puedo decir que todas las que salen de aquí se van con una sonrisa, se ven mejor", remarca la profesional. A pesar de que la iniciativa comenzó hace tres años, la joven subraya que "yo sigo y seguiré regalando mi trabajo a estas mujeres. Es mi granito de arena para que sean más felices".