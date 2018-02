Terroren San Valentín

En agosto del año pasado la asociación vecinal de San Valentín dio la voz de alarma ante los robos que estaban ocurriendo en la barriada. En concreto, fueron sustraídas las puertas de entrada de hasta cuatro bloques. Una circunstancia que atemorizó a los vecinos al quedarse las viviendas sin este primer elemento de protección.

Cinco meses después de estos sucesos la situación no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado considerablemente. En las últimas semanas se han multiplicado los robos de baterías de coches y los atracos durante el día. "Hemos tenido primero el problema de las puertas, después vino una ola de vandalismo y rompieron 5 ó 6 coches y a las cuatro semanas han vuelto a romper 5 ó 6 coches y han atracado a una vecina, le han robado el bolso justo delante de su casa", explica el presidente Miguel Ángel Lorenzo. Desde la asociación ya no saben qué hacer porque, a pesar de las reiteradas comunicaciones, desde el Ayuntamiento ni siquiera se han puesto en contacto con ellos y la seguridad no se ha reforzado.

Esto es una barriada de gente humilde y trabajadora y ya no sabemos qué hacer"Miguel Ángel LorenzoPresidente de San Valentín"Todo el mundo sabe quién es. Él está en busca y captura y vive en San Juan de Dios" "Tengo que seguir con mi vida, no puedo estar con el miedo", afirma María tras ser atracada

El representante vecinal recuerda que tras denunciar públicamente el robo de las puertas de los bloques "vino la Policía Local deprisa porque no se lo creían. De hecho, un miembro de la Policía nos dijo 'esto no lo he visto yo nunca en Jerez'".

Tampoco la guardería y el colegio de la zona se libran del vandalismo ya que han robado "hasta el refuerzo de hierro y eso que la guardería tiene alarma y cámaras pero les da igual". Raúl Pizarro, director del CEIP San Juan de Dios, asegura que, en estos momentos, "el colegio está estupendamente, es una burbuja. Teníamos el problema de que la antigua casa del portero se había convertido en un fumadero pero se ha dado parte al Ayuntamiento, lo están limpiando y arreglando. Queremos convertirlo en una instalación educativa para tener reuniones con los vecinos del barrio, para el AMPA... un centro de encuentro socioeducativo". A pesar de que ahora se está actuando, reconoce que "esto se había convertido en una casa okupa, de fiestas y de tomar drogas pero de momento el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y lo está limpiando pero hay que tomar más cartas todavía en el asunto", recalca, añadiendo que "hasta ahora la delegada de Educación Laura Álvarez nos está haciendo mucho caso pero esperemos que podamos seguir adelante". De hecho, Pizarro reconoce que junto a la directora de la guardería "queremos reunirnos con la alcaldesa y que estén también los presidentes de El Calvario, San Valentín y San Juan de Dios para ver si nos ayudan y prestan un poquito de atención a esta zona".

"Esto es una barriada de gente mayor, humilde y trabajadora y ya no sabemos qué hacer", añade resignado Miguel Ángel Lorenzo. Lamenta, además, que los ladrones actúan con tranquilidad porque "tienen una impunidad que les permite hacer lo que quieran ¿que van a entrar en la cárcel uno o dos años? Les da igual. Repercute sobre nosotros". Buena prueba de ello son las consecuencias para los residentes en la barriada: "A un vecino nuestro que le han roto el coche nuevo dos veces para quitarle la batería y le va a salir por unos 1.300 euros, porque además van siempre a por coches nuevos. Vienen a por las baterías con unas cizallas grandes, cortan y te lo destrozan todo porque tienen que hacerlo rápido".

El presidente vecinal relata también que "hace un mes teníamos aquí un jardinero trabajando, se dio la espalda y cuando se dio cuenta ya salían los chavales corriendo en dirección a San Juan de Dios con la desbrozadora". Algo similar a lo que ocurrió en una zona cercana "donde estaban trabajando y cuando el chaval fue a tirar la basura se llevaron el carrillo de mano". Tal es el miedo que el local donde "tenemos guardados los aperos para mantener la barriada parece un campo de concentración, hasta alambre de espino".

A pesar de que lógicamente no saben con seguridad quiénes son los autores de los robos - porque impera la ley del silencio y del miedo-, todos los vecinos consultados apuntan a San Juan de Dios. No en vano, la zona "más machacada por los robos" es la más cercana a esta barriada. "Esto lo está haciendo uno de San Juan de Dios que está en busca y captura desde hace más de un año y la Policía no lo detiene. El tío no sale, de día sólo se asoma a la ventana pero, a partir de las once de la noche, él y los hijos salen a trabajar. Un día toca por aquí y otro por allí", explica un vecino. Mientras que el presidente añade que "el otro día tocó en Juan XXIII y hace una semana en otra barriada cercana en la que desvalijaron 5 coches".

Por estos motivos, los residentes en San Valentín piden una mayor implicación policial: "Si quisieran lo detendrían, pero ahí sigue en busca y captura". Los vecinos aseguran que las puertas robadas en su barriada "fueron vistas mientras las partían y les rompían los cristales en San Juan de Dios". "Son de aluminio, les darán 5 euros por las puertas pero el arreglo mínimo son 400 euros", lamentan los afectados, asegurando que aún hay un bloque que continúa sin puerta porque los vecinos no pueden hacer frente al gasto.

"Todos sabemos quiénes son. Él es menuo, muy negro y alto. Él y los hijos tienen una furgoneta blanca y con la excusa de la chatarra van mirando y cuando está la noche buena... pues adelante. Así trabajan", aseguran los residentes, añadiendo que aunque los supuestos autores viven en San Juan de Dios proceden de otra provincia andaluza.

"44 años hará el día de San José que entregaron los pisos y nunca ha estado así la barriada", destaca una vecina mientras que otra asegura que en "32 años con un tiendecita aquí , nunca me ha surgido nada". Al lado de estas vecinas está María. Ella fue víctima de un atraco la semana pasada en la puerta de su casa en San Valentín. "Fui a destapar la moto y en ese momento me lo vi venir. Me preguntó la hora y le dije que eran las 7:10. Yo tenía el bolso en el suelo porque iba a destapar la moto, se agachó, cogió el bolso y salió corriendo", rememora. "La verdad es que me quedé fría porque nunca me ha pasado nada. Vivo aquí hace más de 30 años y es la primera vez que me ha pasado. No sentí miedo pero después pensándolo en frío.. si me hubiera sacado una navaja o me hubiera hecho algo", relata con voz temerosa. Aun así reconoce que en el momento del atraco "yo salí corriendo detrás de él pero él corría más que yo. Cogió para arriba y se metió en el primer bloque de San Juan de Dios. Llevaba una chamarreta oscura y la capucha y yo lo único que yo le decía era tirara los papeles... ni el móvil que llevaba dos días con él ni el dinero, le pedía los papeles". A pesar de que no sufrió daños físicos, reconoce que la primera mañana después del suceso cuando iba para trabajar "tenía un pellizquito pero se lo he dicho a mi hija que vive enfrente, yo tengo que seguir mi vida para adelante, no puedo estar con el miedo de que vuelva a aparecer, que sea lo que Dios quiera y ya está". "Al siguiente día pasó la Policía por aquí pero a las 8 de la tarde. ¿A esa hora van a robar a una señora o quitar baterías?", se pregunta.

Ante esta situación los vecinos exigen una mayor implicación policial y del Ayuntamiento, mientras lamentan que "por aquí no viene ningún político, no les interesamos como votantes porque apenas somos 300 vecinos".