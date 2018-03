Tiendas procedentes de Sevilla se hacen con el 60% del negocio textil del Festival

"Ya llevamos cuatro años denunciando desde Acoje el intrusismo que padecemos en el sector de textil y calzado de estilo flamenco durante la celebración del Festival de Jerez". La decena de mujeres que se dedican a este sector en la ciudad se sienten impotentes ante una situación que les causa serios perjuicios económicos. No en vano, una de las más destacadas comerciantes de este género en Jerez, Fátima Canca, asegura que en la actualidad "se están quedando prácticamente con el 60% del negocio".

Las comerciantes no dudan en señalar que no todo el mundo que viene lo hace de forma legal, pues hay casos de personas que abren sus negocios de forma temporal sin licencia, sin altas de ningún tipo, "aprovechan el tirón y se quitan de en medio". La mayor parte de estos comerciantes proceden de Sevilla, "donde regentan sus propias tiendas -asegura otra comerciantes jerezana- en un entorno bastante bueno, pues gozan de muchos turistas y la venta de artículos flamencos se da bastante bien. Por si fuera poco, también celebran la Bienal de Flamenco, que incrementa aún más sus ventas". Esta comerciante, que prefiere que no aparezca su nombre, señala igualmente que "algunos tienen la desfachatez de decirnos que lo que tenemos que hacer las jerezanas es irnos a Sevilla durante la Bienal, que no pasaría nada... Una cosa es montar tu 'tenderete' en Jerez durante dos semanas y otra muy distinta abandonar tu tienda de Jerez dos meses para irte a Sevilla". Este colectivo reconoce que "hay quienes vienen con papeles. No hacen nada ilegal, pero por supuesto que es un comportamiento desleal".

La sensación que tienen en el sector es que "ellas vienen a Jerez a comerse parte de un 'pastelito' que dura dos semanas y fastidian de paso a unos negocios que sí pagan sus impuestos a la ciudad de Jerez". "Ese pastel, a cada año que pasa, es más pequeño porque no paran de crecer las bocas que se lo comen".

Que muchos de estos comerciantes aseguren que pagan sus impuestos y altas no convence a este colectivo jerezano. "Dicen que alquilan por un mes, que trabajan dos semanas y se van con todo en regla, pero sabemos que en muchos casos no es verdad". Las denuncias han sido constantes ante Urbanismo, desde donde se les ha comunicado que cuando piden los papeles los tienen en regla y que han abonado las tasas.

Las comerciantes de artículos flamencos piden un trato similar al de la hostelería en Semana Santa, celebración en la que está prohibida la apertura de bares de temporada, es decir, establecimientos que abren el Domingo de Ramos y el Viernes Santo por la noche están clausurados. "Hay casos en otros países, como en la Fiesta del Vino de Burdeos, en la que quienes abren de forma temporal deben hacer frente a los gastos de seis meses de licencia". El colectivo está dispuesto a alcanzar algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento (más concretamente con la delegación de Urbanismo) a este respecto. "Tenemos todo el año por delante y esto tenemos que solucionarlo", aseguran combativas.

Estas comerciantes señalan que afortunadamente el Festival de Jerez no es ni mucho menos la base de su economía, "pero sí se erige en un buen respiro de carácter económico" en un mes flojo en lo comercial como es febrero y el comienzo de marzo hasta la Semana Santa.

A su favor, dicen, se encuentra el hecho de que "los productos que vendemos son más auténticos. No en vano muchos de ellos son artesanales, con números de serie, y no se trata de los productos de fabricación masiva que ellas venden". Muchas de ellas son los puntos de venta de artesanos. Si las ventas les van mal a ellas, pequeños talleres repartidos por toda la geografía andaluza también se resienten.