Un candidato de la Tierra de Cádiz a vino revelación de la Guía Peñín

La Guía Peñín ha anunciado los diez candidatos que este año aspiran a convertirse en vino revelación, un selecto grupo de caldos seleccionados por su singularidad y calidad, así como por el interés y la sorpresa que despiertan en los catadores de la publicación. El único requisito para optar a este premio es que el vino no haya sido catado con anterioridad por el equipo de cata de la publicación.

Entre los nominados figura 'UBE Carrascal 2015' de Cota 45, un vino de la Tierra de Cádiz que el equipo de cata de la Guía Peñín califica de "racial" y cuya autoría corresponde al joven viticultor y enólogo sanluqueño Ramiro Ibáñez, "que en los últimos años se ha empeñado, junto a otro grupo de rebeldes, en devolver a los vinos del Marco al lugar del que proceden".

'UBE Carrascal 2015' es un blanco "racial" de añada y con una leve crianza bajo flor

"Para conseguirlo, simplemente ha revisado y readaptado el concepto de elaboraciones históricas que hasta ahora se comunicaba, basándose en archivos históricos", señala Guía Peñín en una nota, en la que detalla que "su perspectiva histórica se retrotrae a fechas en las que las elaboraciones se realizaban en crianzas estáticas, cuando el proceso de elaboración no era lo más importante y determinante en el vino, cuando los pagos brillaban con luz propia y con precios propios y cuando no todas las elaboraciones tenían que mostrar una extrema vejez para ofrecer calidad.

UBE Carrascal es un vino fino de añada, en el que se aprecia las características de la cosecha. Sus uvas proceden del pago Carrascal, cerca de la costa y, por tanto sujeto, a su influencia. Su crianza bajo velo ha sido de dos meses, la justa para no dominar sobre el conjunto del vino. Ramiro comenta al respecto que "no quería que la finura de este vino viniese por el mayor aporte del velo de flor, sino por su lugar de procedencia, por ese motivo, a los dos meses rompí la flor y ya no volvió a salir".