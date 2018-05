La Transición y todos sus aspectos, en las Jornadas de Historia de Jerez

Las XXIV Jornadas de Historia de Jerez se dedicarán este año a 'Jerez en la Transición: sociedad, economía y transformación urbana', que se desarrollarán del 28 de mayo al 1 de junio y, como en años anteriores, su sede será el Consejo Regulador en la avenida Álvaro Domecq. Organizadas por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) y el Centro del Profesorado de Jerez (CEP), cuentan también con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, Diario de Jerez y el mencionado Consejo Regulador.

"Hemos aprovechado la celebración del 40 aniversario de la promulgación de la Constitución del 78 y que es un tema de actualidad. Además, para el profesorado es una manera de actualizar los conocimientos y aportar nuevas ideas", apunta Miguel Barrones, asesor de Formación del CEP y coordinador de las jornadas junto a Ramón Clavijo, director de la Biblioteca y Archivo municipales. Asimismo, señalan que en el ámbito de la didáctica y de la historia es un aspecto que está "marcando mucho, muy motivador para el alumnado, que tiene a los padres y abuelos muy cerca para poder comentar acontecimientos en los que fueron protagonistas. Un conjunto de factores que nos pareció fundamental para elegir este tema".

El programa que, aunque está dedicado a Jerez, lo abrirá el catedrático Álvaro Soto Carmona (Universidad Autónoma de Madrid) y especialista en la Transición, que hablará del contexto general, la situación política de la época en el ámbito nacional. Ya el segundo día, las jornadas se centrarán en Jerez con Diego Caro Cancela (UCA) que tratará la evolución política y social en la ciudad. El 30 de mayo, Enrique Montañés Primicia (UCA) se va centrar en la economía, la crisis de aquellos años 70 y la Transición en el contexto de Jerez como la crisis de las bodegas. El jueves 31, José Manuel Aladro (Universidad de Sevilla) abordará las transformaciones urbanísticas en Jerez.

Las jornadas culminarán el día 1 con una mesa redonda donde intervendrán protagonistas directos de la época como la profesora María Dolores Rodríguez Doblas que fue directora del IES Coloma en esas fechas y que aportará su visión en el ámbito de la educación y el movimiento estudiantil; José María Gaitero, que fue dirigente sindical y que hablará de dicho aspecto; Francisco Reinoso, que aportará la vertiente del asociacionismo vecinal y de los movimientos cristianos; y también estará Julián Álvarez, concejal de la primera corporación democrática, del Partido Comunista.

"Las Jornadas de Historia siguen siendo año tras año un referente en la divulgación de acontecimientos de relevancia en el devenir histórico de la ciudad y su zona de influencia, y se espera por parte de los organizadores que esta edición vuelva a tener una vez más el éxito de público de las precedentes. Quizás, el éxito estribe en la selección temática, pero también en el formato de las jornadas donde se analizan temas no sólo desde la perspectiva de hacerlos interesantes para el investigador, aportando las ultimas investigaciones en el campo a tratar cada año, sino también no olvidando la perspectiva divulgativa", asegura Clavijo, que cree además que estas jornadas son "magníficas, no sólo para el profesorado, sino para la ciudadanía en general".