Tratando de volver a la normalidad

La pasada madrugada volvió a llover aunque en esta ocasión no con la virulencia de la jornada precedente -se contabilizaron 25 litros por metro cuadrado-, circunstancia que permitió que no hubiera que lamentar nuevas incidencias relevantes y se pudieran continuar con las labores de limpieza y de evaluación de daños. Ahora bien, aún queda mucho trabajo por delante. De hecho, se continúa achicando agua en muchos de los aparcamientos subterráneos que se vieron anegados -como en La Liberación o el entorno de la estación de tren- y sigue cortado al tráfico el paso subterráneo de Chapín ya que hay desprendimientos en los muros.

Por el momento, no hay una estimación económica del perjuicio ocasionado en la ciudad por la tromba de agua de la madrugada del miércoles aunque permanece abierta la oficina habilitada por el Ayuntamiento en el centro social de La Granja para atender a los afectados e informarles de las líneas de ayuda disponibles.

Mientras, el gobierno municipal compareció ayer para defender su gestión asegurando que se ha dado "una respuesta rápida y eficaz" a las necesidades requeridas en esta situación de emergencia. En este sentido, la alcaldesa, Mamen Sánchez, que ayer volvió a visitar las zonas más afectadas como la zona residencial de Zafer, apuntó que se está coordinando un dispositivo conformado por 550 personas para tratar de que la ciudad "vuelva a la normalidad" por lo que agradeció su "implicación".

Declaración de ciudad en situación de emergencia

La junta de gobierno aprobó en la jornada del miércoles la declaración de situación de emergencia y de naturaleza catastrófica derivada por fenómenos meteorológicos, una figura con la que se pretende que los afectados tengan posibilidad de acceder a las correspondientes ayudas. Asimismo, se acordó instar tanto al ejecutivo central como al autonómico para más ayudas específicas para Jerez.

Actualmente, una ley estatal de 2007 regula las subvenciones en materia de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica para atender daños en viviendas y locales con actividad económica. Mientras, el Ayuntamiento no se podrá acoger por el momento a ninguna ayuda autonómica para el arreglo de calles ya que hasta febrero no se abrirá la correspondiente línea de ayuda. Además, el PSOE anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para que se declaren Jerez y El Puerto como zona catastrófica, que permitiría acceder a otras líneas de ayuda.

Hasta hoy estará el centro de atención de La Granja

El pasado miércoles se habilitó en el centro de servicios sociales de La Granja una oficina de información para atender a los afectados por las lluvias torrenciales de la madrugada del miércoles. El gobierno municipal avanzó que en esa jornada se atendieron a 70 personas por 88 incidencias; la mayoría de ellas (61 concretamente) con desperfectos en sus vehículos y el resto por enseres y viviendas. Los residentes del residencial Los Estribos de la zona sur, del Paseo de las Delicias y de la zona de Zafer fueron coparon las mayores peticiones de información. Está previsto que la oficina se mantenga abierta hoy aunque no se descarta que esté operativa más días.

La normalidad vuelve al hospital

Durante la jornada de ayer, el hospital jerezano volvió a estar completamente operativo, según lo apuntado por el delegado de Igualdad y Salud, Manuel Herrera. De este modo, ya funcionan "al 100%" los quirófanos así como el edificio de consultas externas y el de radioterapia, que se vieron seriamente afectados por la tromba de agua. Las consultas y operaciones suspendidas se reprogramarán los próximos días.

Centros educativos aún sin clases

Por segundo día, no hubo clases en los colegios de Torresoto y Jesús María de La Asunción, al que ayer se sumó el San Juan de Dios por fallos en el sistema eléctrico, aunque se espera que la actividad se puedan retomar a lo largo de la jornada de hoy en algunos centros. Mientras, los alumnos de Infantil del García Lorca volvieron al centro, no así los de Primaria; mientras, el Manuel de Falla solo ha estado cerrado el edificio de Infantil.

Continúa cerrado el palacio de deportes

La Delegación de Deportes no sabe cuándo podrá reabrir el palacio de deportes del complejo de Chapín. El problema se encuentra en los fallos que la lluvia ha provocado en los cuadros eléctricos de las instalaciones, un problema que no es nuevo en estas instalaciones. Los operarios municipales siguen trabajando para que este espacio pueda volver a ser utilizado por los clubes deportivos "lo antes posible", según la delegada de Deportes, Laura Álvarez. También se ha visto afectada la actividad en la propia Delegación de Deportes ya que se encuentra en el mismo edificio. También se prevén actuaciones de emergencia en Los Viñedos y el Pago de San José.

Zona rural

Los mayores problemas ocasionados por las fuertes lluvias se ocasionaron en las barriadas rurales de Polila y Mesas de Asta. En la primera se volvió a limpiar en la mañana de ayer por lo que se ha normalizado la situación mientras que la Junta seguía trabajando en la travesía de Mesas de Asta.

Sin actividad en la Sala Paúl

El espacio más afectado, según lo apuntado por el ejecutivo, ha sido la Sala Paúl, donde se cayó parte del techo de escayola. La alcaldesa dijo que espera que se pueda actuar "pronto" para esta dependencia municipal que alberga, entre otros servicios, la Delegación de Juventud o la Escuela Municipal de Música, vuelva la normalidad en próximos días.

Por otro lado, y a pesar de que el agua también anegó parte varias zonas del teatro Villamarta, la regidora aseguró que las representaciones y actuaciones previstas para este fin de semana no se verán afectadas. Precisamente, anoche se representaba una obra teatral.