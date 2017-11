Trincheras en El Estribo

Los vecinos de Residencial El Estribo siguen padeciendo los daños causados por la inundación del pasado 18 de octubre. Pocos son los que no miran a diario la previsión del tiempo, con temor a que una nueva tromba de agua anegue el parking de la urbanización. De hecho, cada vez que hay una alerta amarilla por fuertes precipitaciones, los vecinos colocan sacos de arena, como una trinchera, para evitar la entrada masiva de agua al garaje. "Aquí estamos, esperando que vuelvan las lluvias y que sirvamos de nuevo como aliviadero de las aguas. Estamos muy cabreados porque no hay ningún tipo de colaboración del Ayuntamiento, al menos, alguna colaboración con la que veamos resultados los afectados. Hemos sufrido desde 2008 cinco inundaciones y se repiten porque a pesar de que Aguas de Jerez es conocedor de este punto de incidencia, no se ha hecho nada para solucionarlo", relató ayer Manuel, uno de los vecinos.

Según los afectados, hay más de 200 vehículos perjudicados por la inundación y aún hoy están sin ascensor y retirando basura y barro del garaje. "Los vecinos hemos sido los que hemos pagado las cubas para tirar los escombros. Estamos muy cabreados", reconoció Manuel, quien añadió que "no por ser una zona baja de la ciudad debe inundarse. No escucho que ocurra lo mismo en otras ciudades de España. Los poderes públicos deben tomar cartas en el asunto, porque son responsables de lo que ha ocurrido. No creo que haya que esperar a que pase una desgracia personal para ponerle solución".

La junta vecinal ha mantenido una reunión con la alcaldesa y miembros de Aqualia

Desde Carmen Tinoco, entidad responsable de la administración de fincas de El Estribo, pusieron ayer énfasis en la predisposición tanto del Ayuntamiento como de Aqualia para darle una solución al conflicto. Elena Ortega, trabajadora de Carmen Tinoco y además afectada al ser vecina de El Estribo, declaró ayer que están a la espera de unos informes técnicos de Urbanismo y de Aqualia para que dos peritos (uno por parte de la administradora y otro por parte del gobierno local) busquen dicha solución. "Hace unos días mantuvimos una reunión con la alcaldesa, concejales, representantes de Aqualia y de la junta de la comunidad. Expusimos que hemos tenido cinco inundaciones, dos de ellas muy graves. Se puso sobre la mesa la posibilidad de cerrar la puerta que da a la avenida, algo inviable porque debemos tener dos entradas. Otra idea que se habló fue modificar el sitio de la puerta, algo que también se rechazó puesto que el coste para la comunidad sería muy elevado. Así que estamos a la espera de los informes técnicos", declaró Ortega. Según la trabajadora, Aqualia informó de que el lunes antes de la inundación se limpiaron las alcantarillas, "e incluso se ofrecieron a darnos los informes de estos trabajos".

Los ascensores de ocho de los doce bloques del Residencial están sin funcionar, puesto que el agua alcanzó los 97 centímetros en los trasteros y 1,22 en el garaje. "Hubo bloques que tenían las cabinas de los ascensores abajo, y son los afectados. Desde la administración y la junta vecinal hemos hecho todo tipo de gestiones desde que ocurrió el siniestro. No hemos parado", remarcó Ortega. Asimismo, lamentó que el "mayor problema" está ahora en los seguros privados puesto que "muchos vecinos, por desconocimiento o mala información de sus compañías, no van a tener ayudas. Por eso es bueno que el Ayuntamiento haya solicitado al Gobierno Central que declare la zona como 'catastrófica' para que los vecinos puedan recibir ayudas".

Por su parte, los concejales del Partido Popular, María José García-Pelayo, Antonio Saldaña y Jaime Espinar han realizado recientemente una visita a los bloques afectados "para conocer de primera mano los daños provocados y las demandas de los vecinos". Así pues, los populares informaron ayer de que "los vecinos nos trasladaron que nunca se habían producido inundaciones de tal importancia, por lo que reclaman actuaciones serias y definitivas y no 'parcheos' como les propone el gobierno municipal".

Desde el PP consideraron que la alcaldesa Mamen Sánchez "debería plantear con urgencia a Aqualia que realice las obras de un nuevo colector en la avenida Puerta del Sur, con cargo al millón de euros que la empresa tiene que invertir anualmente en la ciudad para mejora de la red de agua".

En este sentido, los populares señalaron que la zona sufre inundaciones porque la capacidad del colector que cubre la misma no tiene las dimensiones suficientes. Por ese motivo, los populares subrayaron que la realización de estas obras debe ser la principal actuación municipal para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo e insistieron que puede ser acometida con las inversiones de la empresa concesionaria, tal y como está reflejado en el pliego.

Desde filas populares indicaron que "los vecinos no pueden seguir viviendo en una situación de riesgo permanente de inundación y por ello desde el Partido Popular presentaremos una iniciativa al próximo pleno para que el gobierno socialista se comprometa a realizar las obras del colector".