Turismo enológico, ¿a qué precio?

El showcooking de las gemelas de Masterchef, suspendido; el taller de cócteles de Fundador, suspendido; la gymcana enogastronómica de Spirit Sherry y Fonda Barranco, suspendido... Los promotores de algunos de los principales reclamos de la recta final de la Sherry Week y el Día Europeo de Enoturismo cancelaron ayer sobre la marcha los eventos programados por no cubrir el cupo. En algunos casos, confesaron los organizadores, no había ninguna inscripción previa.

Unos piensan que las fechas de celebración, próximas a la Navidad en la que se dispara el gasto de las familias, no son las más apropiadas; otros le echan la culpa al Ayuntamiento por la tardía publicación del programa, con apenas una semana de antelación; pero no puede pasarse por alto que, al margen de otros eventos de pago que sí han funcionado durante los días previos, los actos en los que no hay que rascarse el bolsillo se agotan las plazas disponibles.

Promotores de eventos critican la tardanza del Ayuntamiento en presentar el programa

Para hoy, por ejemplo, hay cerca de un centenar de personas, jóvenes de entre 18 y 25 años, inscritas para la cata que ofrece de balde el Consejo Regulador en su sede de la avenida Álvaro Domecq, y lo mismo ocurrió en una actividad gratuita enfocada a los niños, celebrada ayer en Ikea por iniciativa Spirit Sherry.

"Si es gratis, se llena", señalan desde esta empresa especializada en enoturismo, una de las más activas durante todo el año que reconoce abiertamente el bache de la experiencia este año, ya sea porque "la gente está en modo ahorro", ya sea porque "se ha tardado demasiado en anunciar la programación".

Spirit Sherry considera que la doble cita enoturística de este año "se ha quedado a medias", pues también hay actividades de pago, como la visita 'A la viña en familia' programada para hoy y con la que sí han cubierto las expectativas. Este evento de dos horas de duración tiene un coste de cinco euros para los menores y el doble para los adultos, precios muy asequibles frente a los de otros eventos más exclusivos, caso del mano a mano de cocina española y japonesa, maridadas con vino de Jerez, protagonizado en La Carboná por el chef del Sherry, Javier Muñoz, y el cocinero japonés de gira estos días por la ciudad Kosey Takakura.

Claro que un menú de ocho platos acompañados de otras tantas copas de jereces de alta gama hay que pagarlo, y los que lo hicieron, no menos de cincuenta personas, quedaron encantados de la experiencia, una demostración de que, independientemente de su coste, también hay propuestas muy exitosas en el gran cajón de sastre en el que se han convertido la Sherry Week y el Día del Enoturismo, pero también la Noche Azul y Blanca, las Fiestas de la Vendimia... Cabría hacer una reflexión sobre si el objetivo es establecer un récord de eventos en cada edición o limitar la oferta para ganar en calidad.

Sin duda, es importante tener una amplia oferta enoturística en noviembre, en febrero y en agosto, y de hecho la hay, pues las Rutas del Vino y el Brandy del Marco de Jerez lideran año tras año las estadísticas de turismo enológico que elabora la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) entre todas las rutas de España certificadas. Pero para dar un mayor impulso al sector, el Ayuntamiento no puede limitarse a agrupar las iniciativas privadas, y aliñarlas con el par de propuestas municipales de siempre, para vender el programa oficial como algo excepcional y sin tiempo suficiente para promocionarlo.

Las cancelaciones mermaron sensiblemente la jornada de ayer, en la que, del programa oficial publicitado por el Ayuntamiento, y al margen de los menús de maridaje y visitas a bodegas programados para toda la semana, apenas quedó la segunda de las rutas patrimoniales 'Por el Jerez del vino' -iniciativa municipal que en la primera entrega apenas contó con cinco o seis personas interesadas- y la conferencia en Maestro Sierra 'El antes y el después del barril de amontillado. Poe y el jerez', a cargo del historiador José Luis Jiménez -este cronista desconoce si llegaron a realizarse ayer las rutas en 4x4 por el viñedo en horario de mañana y tarde-.

Fuera de la programación oficial, en el plano amable de la Sherry Week, los denominados 'Young Sheris', grupo de unos treinta jóvenes profesionales vinculados al sector del vino, disfrutaron ayer en González Byass de una cata a pie de bota acompañados por el brand manager o responsable de la marca Tío Pepe. La firma bodeguera obsequió con botellas de su gama de vinos muy viejos o VORS a los 'jóvenes del jerez' más activos en las redes sociales durante la visita, así como al autor de la foto más artística.

Los 'Young Sheris', que celebran sesiones temáticas cada dos semanas sobre crianza biológica, crianza oxidativa... comenzaron a reunirse el pasado mes de enero para profundizar en sus conocimientos sobre el jerez, y según Belén Roldán, responsable de Comunicación del Consejo Regulador y miembro del grupo, a principios de año comenzarán también a catar vinos de la Tierra de Cádiz.

De cara al fin de semana, salvo cambio de última hora, se mantienen las visitas especiales a bodegas como Williams & Humbert y Dios Baco, el II Sherry Túnel de hoy en Damajuana, las jornadas de puertas abiertas el domingo en El Alcázar y el Museo Arqueológico y el XII Certamen de Pintura al Aire Libre de Bodegas Fundador.