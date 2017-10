"La UCA es de las pocas universidades que abordan temas de Defensa"

Doscientos personas, en su mayoría alumnos de Derecho y Criminología de la Universidad de Cádiz, han participado en una jornada sobre comunicación en casos de crisis terroristas y operaciones de las Fuerzas Armadas, desarrollada en el campus jerezano de la UCA.

El encuentro, patrocinado por la Secretaría General de Política del Ministerio de Defensa, ha sido inaugurado por el decano de la Facultad de Derecho, Jesús Sáez González, y que contó con la presencia del Subdelegado en Cádiz del citado ministerio, coronel de Infantería de Marina. Joaquín González Fernández.

Los expertos afirman que la UCA enfoca con seriedad las cuestiones de la defensa

La alta participación de alumnado fue destacada por el primer ponente, coronel Dioniosio Urteaga Tudó, quien reconoció que "UCA es una de las pocas universidades que enfoca con seriedad las cuestiones relacionadas con la Defensa. En España, sólo dos universidades privadas en la comunidad de Madrid y la de Granada desarrollan iniciativas similares".

Urteaga analizó el concepto castrense de Influencia, entendido como: "La función conjunta que interviene en el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones desde el entorno de la información, para promover percepciones y voluntades favorables y modificar contrapropuestas de los diversos actores en el marco de las operaciones propias, así como para protegerse de la influencia del adversario. Para ello, la Sección de Influencia integra funciones, capacidades, técnicas y procedimientos que actúen sobre audiencias aprobadas para inducir actitudes, comportamientos o decisiones favorables al desarrollo de las operaciones y la consecución de los objetivos estratégicos establecidos."

El coronel precisó que las misiones de Influencia deben desarrollarse "proporcionado información veraz. No podemos usar la manipulación, propaganda, ni desinformación; sino que nuestras acciones tienen que atenerse al campo de legalidad, cosa que muchos adversarios no respetan" (en alusión al Daesh o la propia Rusia).

El coronel Urteaga manifestó: "Es necesario que el Gobierno español establezca una narrativa sobre Seguridad Nacional, desarrollando una normativa, marco y mensajes, que puedan ser luego desarrollarse en forma adecuada por cada uno de los ministerios", a fin de unificar mensajes.

La analista del Mando de Operaciones Especiales del Ejercito de Tierra, Gema Nieves Ramos, abordaría seguidamente diversos aspectos de la Comunicación de Operaciones Militares y Crisis Internacionales, aludiendo en su presentación un nuevo escenario donde la sociedad debe saber que su forma de vida y sus valores están amenazados. Los españoles deben conocer qué son sus Fuerzas Armadas, mientras la Prensa tiene por misión brindar ese derecho a la información que demanda la ciudadanía.

"No podemos esconder las amenazas -señaló esta experta-. El público es crítico y no lo perdonaría. Lo que debemos es destacar el trabajo de nuestras FAS en el exterior en la lucha contra el terrorismo. No hay que tener miedo a informar, sólo explicar adecuadamente qué hacemos, por qué lo hacemos y con qué medios lo hacemos".

Verónica Sánchz Moreno, periodista de La Voz de Cádiz, explicariía luego las dinámicas que guía un proceso informativo, tanto por parte de los medios de información como de los estamentos militares. La ponente expuso varios casos evidentes de ignorancia o incluso de manipulación de informaciones relacionadas con Defensa; abogando por la necesidad de profesionales capacitados en las diferentes redacciones.

Luis Romero Bartomeus, periodista y profesor honorario de la UCA en el campus de Algeciras, intervino también en su calidad de moderador de esta mesa para precisar ciertos matices suscitados por las presentaciones antecedentes, logrando generar un interesante debate que puso fin al primer panel de comunicaciones.

El periodista y también profesor de la UCA en el campus de Jerez, Francisco Perujo, quien se desempeña como director de comunicación de la Universidad gaditana, abrió la segunda mesa de trabajo con un agudo análisis de la evolución e incidencia de las redes sociales en el periodismo dentro del ambito actual.

Un detallado funcionamiento de esas redes sociales en el Cuerpo Nacional de Policía, constituyó la ponencia desarrollada seguidamente por la inspectora Carolina González García, responsable de ese ámbito en el CNP, cuyo trabajo y el de su equipo han llevado a convertir la cuenta de tuiteo de la Polcía española en la herramienta usada para informarse por lo usuarios, muy por encima incluso de los resultados obtenidos en Twiter por el propio FBI estadounidense.

Antonio Díaz Fernández, profesor de Derecho Penal y experto en servicios de Inteligencia, elucidó acertadamente las diferentes fases de una crisis desde el ámbito geoestratégico, detallando incluso a los asistentes el proceso de desarrollo, hora a hora, desde el momento del desencadenamiento de una de estas conmociones.

Oscar Lobato, corresponsal técnico de Defensa y Seguridad para el Grupo Joly, explicaría las cinco fases de una crisis desde el ámbito periodístico y las tres etapas que enmarcan su desarrollo. Seguidamente esbozó los cuadros que desat el impacto de una crisis de alto riesgo, tanto en las acciones de los medios informativos como en las reacciones de las instancias oficiales.