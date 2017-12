UGT critica que a la provincia "siempre se le deja para el final en todas las inversiones"

El responsable provincial de la Administración General del Estado por la UGT y secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos, Juan Manuel Rocha, hizo ayer una valoración de los datos del desempleo del mes de noviembre en Jerez, con cinco parado más, que suma un total de 29.121 desempleados. "Es un mal endémico y estructural de la provincia y lo único que hace falta es que este Gobierno y la Administración central apuesten por una provincia que tiene un gran potencial con, por ejemplo, el arreglo de la línea férrea Málaga-Bobadilla, que tiene continuos retrasos en los Presupuestos Generales del Estado. También habría que apostar por la reindustrialización y qué proyectos hay con respecto al brexit en el Campo de Gibraltar, que afecta a miles de trabajadores. En Cádiz siempre nos dejan para el final en todas las inversiones".

Por otra parte, Ganemos Jerez ha recibido "con preocupación" los datos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho públicos esta semana, ya que "son ya cuatro los meses en los que sube el desempleo en Jerez de forma consecutiva". "No hay recuperación económica -añaden- en la ciudad por motivos muy diversos, algunos de ellos estructurales. Por eso el Ayuntamiento no puede dejar pasar las oportunidades que se nos presentan para cambiar esta dinámica: los proyectos de la ITI siguen anclados en los despachos y algunas de las propuestas del presupuesto -que podrían ayudar en materia de empleo- no se han materializado durante este año".

Ganemos Jerez quiere poner el énfasis en la figura de la mujer, especialmente castigada por la subida del desempleo durante el mes de noviembre: "Es realmente impactante que un 96% de las nuevas personas desempleadas sean mujeres y que este brutal dato apenas haya tenido repercusión política", indica Kika González, concejala de Ganemos Jerez.