UGT baraja una huelga por la falta de personal en la Residencia de Mayores de La Granja

El sindicato UGT anuncia nuevas movilizaciones para denunciar la situación por la que atraviesa la Residencia de Mayores de La Granja. UGT dice que "tras la reunión mantenida a finales de octubre de 2017 con la delegación territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, donde llegamos a un acuerdo para la cobertura de vacantes de la Residencia de Mayores de Jerez, alcanzado a raíz de las movilizaciones realizadas por los trabajadores y las trabajadoras de dicho centro, han transcurrido los dos meses acordados para cubrir las plazas sin que hasta la fecha tengamos noticias de dichas coberturas, por lo que nos vemos obligados a realizar las movilizaciones y concentraciones que creamos convenientes, pues nos sentimos engañados".

"La situación -según UGT- ha empeorado drásticamente en todos los departamentos, incluso se ha agravado, al faltar tres de los cuatros pinches de Cocina, en Limpieza y Alojamiento falta el 25% de la plantilla, en Clínica y Auxiliares Sanitarios hay 4 plazas sin cubrir y en el departamento de Administración son dos bajas y dos vacantes dotadas sin cubrir".

"Volvemos a insistir que no hay voluntad de cubrir dichas plazas vacantes y los trabajadores de dicha residencia están dispuestos a llegar a la huelga si es necesario, pues ya no se dirime aquí la sobrecarga de trabajo que está sufriendo por parte de la plantilla, sino también la falta de calidad del servicio que se debe dar a los usuarios que no tienen culpa de los recortes que se está generando y la falta de voluntad de la Junta de Andalucía en corregir la falta de personal", concluye el sindicato.