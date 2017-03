Ustea reclama una mayor inversión y "menos dejadez" en la Escuela de Arte

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) Cádiz denuncia la "dejadez que sigue existiendo en la Escuela de Arte de Jerez". Recuerda que "fue en el mes de febrero cuando el delegado de Educación, Juan Antonio Belizón, anunció a bombo y platillo la partida económica que se iba a destinar a diferentes actuaciones en centros educativos de la provincia, dejando una partida para los arreglos de urgencia de la Escuela de Arte de Jerez, dejando caer que no había ningún riesgo".

"En aquél momento Ustea Cádiz denunció a la inspección de trabajo las lamentables condiciones de dicho edificio. El delegado no paró de reiterar que no había riesgo, y unos meses después la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social nos dio la razón e instó a la empresa a arreglar urgentemente los desperfectos del edificio, que según varios técnicos de salud laboral de la delegación ascienden a 5,5 millones de euros", señala el sindicato.

"El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo". Son palabras textuales del informe respuesta de la Inspección de Trabajo a la denuncia presentada por Ustea Cádiz "que refuerzan este asunto".

Ustea recuerda que "el señor delegado quiere arreglar los desperfectos con una partida de un millón de euros", y Ustea Cádiz califica esto como "un lavado de cara para que se deje de hablar del tema y se olvide el verdadero riesgo de no acometer con un proyecto integral el arreglo general de la Escuela de Arte de Jerez".

Desde Ustea Cádiz se reclama "mayor celeridad en el arreglo de dicha escuela, y que no sea un simple parcheo. Además, no podemos tolerar la dejadez de la administración con el arreglo de las instalaciones que de ella dependen, y que no tengan que ser organizaciones sindicales las que destapen la inoperancia de la delegación de Educación en materia de infraestructura".