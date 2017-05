Usuarios de las cuadras de Chapín critican las dificultades de acceso

Desde que el Ayuntamiento adjudicó la concesión para la explotación del picadero cubierto, el picadero descubierto y las cuadras de la zona de Chapín a Fernando Osborne, los problemas han sido constantes para este empresario. Los más comunes han tenido que ver con el estado de las instalaciones, en las que dado su enorme deterioro, ha tenido que invertir importantes cantidades de dinero, aunque en los últimos tiempos también con el tema de la seguridad y el acceso al recinto.

El último incidente ocurrió el pasado domingo, cuando uno de los usuarios de la instalación tuvo que acudir de urgencia a las cuadras al tener a uno de los caballos con un cólico. "Estuvimos por la tarde con el veterinario, pero con este tipo de problemas hay que vigilar al caballo porque se puede morir, y por eso fuimos varias horas después mi mujer, mi hija y yo", explica Massimo Parodi. Sin embargo, según el usuario, "cuando intentamos acceder a la zona no nos dejaron hacerlo. Eran las once y media de la noche y le expliqué a los vigilantes lo que pasaba, que el caballo necesitaba moverse porque podía tener problemas, pero nada".

Parodi, asesor ecuestre y con siete caballos en dicha instalación, lamenta que "no se garantice el libre acceso a un recinto del que soy usuario y además, como se recoge en el escrito que enviaron desde la delegación de deportes, era una urgencia. Es un derecho que tenemos y no quieren verlo", añade.

El incidente terminó con la llegada de la Policía, toda vez que el propietario de los equinos accedió por su cuenta desde otra entrada "porque el caballo estaba malo, era una urgencia, tenía hasta la llave de las cuadras, y no me dejaron. No voy a poner en peligro la vida de uno de mis animales, porque si les pasa algo, ¿quién me lo paga?, ¿el vigilante?, ¿el Ayuntamiento?".

Parodi lamenta que en los últimos meses este tipo de incidentes se ha repetido con otros usuarios "pero desde el Ayuntamiento no tienen interés en arreglarlo. Esto es una concesión, es una instalación que pago y debe respetarse el derecho a acceder. La norma dice que hay que avisar a las oficinas de deportes o a los vigilantes, y así lo hicimos, nos personamos a hablar con los vigilantes".

Los usuarios han denunciado también que desde el último temporal de levante "no se puede acceder por la puerta del anexo, porque no la han arreglado", una entrada que "tampoco tiene vado y a veces hemos llegado a las doce de la noche de una competición de doma y no hemos podido entrar, porque había un coche aparcado y tal y como me explicó la Policía, no podían hacer nada al no haber vado".