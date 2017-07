Cuando digo tu nombre o pienso en ti se me llena la boca de valor, de fuerza , de optimismo ante la vida. Llegaste a nuestras vidas siendo tan pequeñita que cabías en la palma de una mano y mira ahora, te has convertido en una verdadera perra adulta, bella y noble; huyes de cualquier conflicto , no te van , no ves que se saque nada en positivo con las disputas ni las competiciones para ver quién es el líder de la manada. Tú prefieres apartarte y seguir sonriendo. Envidio tu actitud.¡Cuánto puede enseñar un perro a un ser humano! Es increíble pero sólo los amantes de los animales sabrán entenderme .

Valentina es de tamaño mediano, con gran porte, muy estilosa y unos tonos en su pelaje, combinando el negro puro con toques castaños claros, de una belleza envidiable y unos reflejos brillantes, muestras de su buena salud. Todo ello impresiona a cuantos te miran bajo el sol, libre, siempre detrás de tu pelota.

Es amante del agua, siempre está como los chorros del oro y lo tiene clarísimo: después de jugar y restregarse por todo el barro para volver a su chenil tiene que acicalarse . Qué limpia me ha salido. En cualquiera de las cuatro estaciones del año ella mete su cuerpo en un cubo, una bañera , en la piscina o en un barreño.

Mi Valentina 'fliparía' en una playa corriendo a contracorriente, disfrutando de la libertad sin un reloj que marque sus saltos, su cuerpo mojado, sus dosis de caricias , libre para decidir cuándo dejar de disfrutar o recogerse. Una playa que ya sería el colmo de su felicidad tanto como le gusta el agua pero que ,desgraciadamente, apenas la ha pisado, lleva demasiado tiempo en la protectora y ya le toca salir.

Como nombro anteriormente, otra cualidad destacable en ella es que es un as jugando a la pelota; siempre es la primera en cogerla. Es el David de Gea de la historia de 'No Me Abandones'. Es más, te la devuelve dejándotela justamente a tus pies para que sea rápido el volvérsela a tirar y no perder ni un minuto de juego.

Aprovecha como nadie su tiempo de ocio. Es metódica, sale del chenil, coge su pelota, a poder ser siempre la misma , resumiendo , la que bota más, te sigue, te la pone en los pies y…..que no le haces caso, da un salto y te da un lametón donde le pille; que sigues sin hacerle caso, se planta delante de tus pies con su rabo en forma de aspas de molino y ya ahí tienes que desviar la mirada hacia ella, achucharla y ponerte en modo 'lanzar pelota a Valentina'.

Es muy sociable y pronto se hace amiga de quien sea. No tiene problemas de ningún tipo con otros peludos.

Que más decir de esta perra y que os llegue al corazón. ¡Ya! Por supuesto, su mirada castaña y serena que te muestra cómo necesita salir de la rutina del refugio, que la lleven a la playa, a campos abiertos a olisquear y a hacerse nuevos amigos. Poder dormir mullidita entre mantas y un colchón que la aísle de su caseta fría y solitaria.

Quien adopte a Valentina se llevará una gran compañera de rutas, de paseos, de caricias relajadas y una peluda guapa a rabiar; alegrará la vida de su adoptante pues siempre está feliz , moviendo su rabo y esperándote sentada hasta que le des el 'alto' para poder empezar a sacarte una sonrisa.

Todos nuestros perros se merecen un hogar pero cuando ves que pasan los años y siguen en esos cheniles, sus miradas se apagan, sus cuerpos se resisten por artrosis provocada por el frío y la humedad del campo, su vitalidad se ve achicada, en definitiva se van haciendo abuelos y aún esperan pacientes que llegue su oportunidad. Es triste y me parte el alma.

¡Un perro adulto puede dar tanta gratitud! Tú le das la posibilidad de una segunda oportunidad para dejar a un lado sus miserias pasadas y vivir una nueva vida, pero ellos te devuelven mucho más.

Valentina es una de esas vidas adultas, de las que aún esperan llenas de ilusión que se abra la puerta de su jaula y viaje con una familia pensando que nadie le tendrá que peinar las canas entre esas cuatro paredes donde su libertad se mide en un tic tac.

Suerte a todos mis niños de cuatro patas que aún después de muchos años siguen invisibles y están perdiendo la esperanza de ver finalizada 'su condena'.

(Voluntaria de No Me Abandones)

PARA ADOPTAR MANDA WASHAP A 675 48 59 92 / 660 18 58 85