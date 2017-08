Valiente, nuestro héroe

RAZA:LABRADOR

TAMAÑO:GRANDE

COLOR:BEIG

EDAD: 2 AÑOS

La historia de Valiente es bastante triste y desoladora…ante todo dar las gracias a las personas que ayudaron al rescate, en especial a Almudena.

Valiente es un ejemplo de lucha y fuerza, todo un 'héroe'.

Estaba totalmente abandonado a su suerte en un invernadero, tumbado día y noche sin refugio, sin comer y bebiendo la escasa agua sucia de los charcos producidos por la lluvia.

Cuando fueron a rescatarlo estaba muy mojado, tumbado en el barro, no tenía fuerzas para moverse ni para mantenerse en pie, se quejaba de mucho dolor y sus ojos, ahora grandes, nobles y transparentes eran unos ojos muy tristes que pedían auxilio.

Lo encontraron lleno de parásitos y en los huesos, totalmente desnutrido y casi sin vida.

Lo sacaron con esfuerzo de ese calvario y estuvo unos días al cuidado de esta persona hasta que pudo contactar con nuestra protectora 'No Me Abandones'.

Aunque en ese momento en la protectora estábamos desbordados, nos conmovió su historia, decidimos que no podíamos abandonarlo a su suerte de nuevo y que se merecía una oportunidad por lo que sin dudarlo acogimos a este Valiente por ser un caso prioritario y porque en 'No Me Abandones' podía encontrar todo lo que necesitaba, que iba a ser mucho.

Lleva con nosotros aproximadamente tres meses; lo primero fue llevarlo al veterinario porque no se mantenía en pie y lloraba continuamente; le diagnosticaron lehismania, anemia y una hernia discal, de ahí sus dolores y dificultad para caminar. En este tiempo ha ido mejorando pero con bastante lentitud ya que son muchas sus dolencias; lleva dos tratamientos contra la lehismania porque está costando que baje, ha sido ingresado dos veces varios días porque aunque él jamás se queja y tiene muchas ganas de vivir, su cuerpo está tardando en responder; sin embargo la mejor noticia es que ya empezó a engordar, a coger fuerzas y a dar unos paseos más largos e incluso a tratar de jugar con sus compañeras de patio gracias a la atención y cuidados de las personas que han ayudado en su recuperación, los voluntarios y voluntarias de NMA, la casita de acogida de Loli, Jacinta y, ahora si todo va bien de Macarena. Aunque lleva poco tiempo en la protectora sabemos que no es el lugar adecuado para él y es por eso por lo que hacemos este llamamiento urgente.

A pesar de todo lo vivido y sufrido en su corta edad, no llega a los dos añitos, Valiente es un perro noble y muy cariñoso, sobre todo está muy agradecido a las personas, por todo el amor recibido, es capaz de derretirte y enamorarte con su dulce mirada, en definitiva, es un perro muy especial. Las veces que ha estado en el veterinario ha enamorado a todos por su saber estar, por 'no dar un ruido', por no quejarse y por hacerlo todo muy fácil.

Es un labrador joven, de color claro y ojos marrones, tirando a miel que, ahora, están llenos de alegría y deseando que aparezca su oportunidad de obtener una familia igual de especial que él, donde lo cuiden y quieran como se merece. Ahora es un perro precioso, y confiamos que con el tiempo sea un perro sano, fuerte y espectacular como buen labrador.

Valiente hace honor a su nombre, sin duda es y siempre será 'nuestro héroe".

RITA VALIDO RUANO

(VOLUNTARIA DE NO ME ABANDONES

PARA ADOPTAR

Teléfono contacto 675 48 59 92.