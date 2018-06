Vallesequillo II reclama atención

"Si critico vienen operarios y si me callo no. El problema es que vienen tres días y se van". Son declaraciones de Carmen Vázquez, presidenta de la asociación de Vallesequillo II, que lamenta la poca atención que recibe esta área de la ciudad por parte del Ayuntamiento. El principal problema que tienen los vecinos de esta barriada de la zona sur es que sufren una plaga de mosquitas. Se trata de una denuncia que no es nueva, ya esta situación la vienen padeciendo desde finales de 2016. "No podemos abrir las ventanas porque se llena la casa de mosquitas y cualquier alimento que esté abierto queda inservible en cuestión de minutos", afirma Vázquez, añadiendo que "ya no sabemos qué hacer, qué veneno echar, ponemos hasta amoniaco para intentar alejaras y yo, por ejemplo, tengo menos porque intento tener siempre cerradas las ventanas". A pesar de que han ido en anteriores ocasiones responsables municipales de Medio Ambiente, "lo cierto es que seguimos igual. ¿En serio no son capaces de encontrar una solución? Es indignante, me dicen que hay un foco de infección pero ¿qué pretenden que lo busque yo?". Tras las numerosas quejas de los vecinos, la existencia de esta plaga ha sido llevada precisamente esta última semana al pleno municipal. Para ello, el PP presentó un ruego para instar al Ayuntamiento a que tome las medidas que sean necesarias para que se lleve a cabo una campaña de desinsectación en Vallesequillo II. Sin embargo, "he alucinado con la respuesta del delegado José Antonio Díaz diciendo que si nuestra plaga iba a ser más importantes que las de otras barriadas", lamentó la presidenta vecinal tras acudir a la sesión plenaria. "Llevo aquí viviendo 35 años y nunca había visto una cosa así", lamentó.

Tampoco las infraestructuras de la barriada están en buenas condiciones, según critica la asociación vecinal. En concreto, el mal estado del acerado provoca "muchísimas caídas". Si bien es cierto que hay operarios municipales que van cada cierto tiempo a la barriada para realizar diversos arreglos, "siempre pasa lo mismo, vienen varios días, hacen un trocito y se vuelven a ir". Además, Carmen Vázquez añade que en la barriada carecen de un parque infantil "porque el que había aquí ya no existe, se han llevado las cosas del deterioro que tenían y así seguimos". Como ejemplo de la dejadez, detalla también que hay "una poceta en la barriada rota desde hace seis meses. Es que esto es empezar a hablar y no parar de todo lo que tenemos pendiente". Por ello, la presidenta reclama un arreglo integral que convierta a Vallesequillo II en una barriada más segura para los vecinos, "que para eso pagamos nuestros impuestos como el resto de jerezanos".

De momento, y ante la falta de atención que denuncia tener por parte del Ayuntamiento, Carmen Vázquez no duda en calificar al gobierno de Mamen Sánchez "como el peor de la historia de la ciudad". Recuerda, incluso, que tuvo mucha más colaboración por parte de los ejecutivos de Pilar Sánchez y María José García-Pelayo. "No entiendo la incompetencia de la alcaldesa y de estos delegados, deberían pasear más por la zona sur y por nuestra barriada y ver, de verdad, todo lo que hace falta aquí".