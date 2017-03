"Van a tener muy complicado ejecutar las obras"

El pasado 19 de octubre, el pleno de la Diputación Provincial aprobó el denominado 'Plan de inversiones financieramente sostenibles' correspondiente a 2016. Se iniciaba entonces una carrera a contrarreloj para todos los ayuntamientos pues debían comunicar y tramitar antes del 31 de diciembre las obras que ejecutarían con estos fondos, que se habían repartido de manera proporcional a su población.

Durante el debate, la presidenta de la Diputación, Irene García, vaticinó que las pedanías contarían con serias dificultades para poder ejecutarse. De hecho, incidió en que la tramitación administrativa dependía de sus respectivos ayuntamientos matrices por lo que la responsable provincial llegó a señalar: "Es muy complicado que ejecuten esta obra de 25.000 euros cada uno de ellos por los tiempos, por los plazos". Previamente había hecho hincapié en que las actuaciones dependían "de los ayuntamientos matrices, tanto para las certificaciones de titularidad de los terrenos como cualquier otro tipo de obra" por lo que aseguró que hubo un momento en el diseño del Plan Invierte en el que el ejecutivo provincial estuvo "a punto" de dejar fuera a las pedanías "porque somos muy conscientes de que lo van a tener muy complicado".

En el debate, la diputada de Ganemos Jerez Ángeles González reclamó que no hubiera un reparto lineal para las pedanías (se le asignó 25.000 euros a cada una) sino que se hiciera en función de la población ya que "hay pueblos con menos habitantes que recibirán más que algunas pedanías". En cambio, no fue aceptado por el gobierno provincial al argumentar que no hay datos oficiales.