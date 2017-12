Varios patronos dejan 'Universo Santi' por discrepancias con la presidencia

Un total de siete patronos -uno de ellos por motivos personales- han abandonado el proyecto de 'Universo Accesible' que ponía en marcha en Jerez el restaurante 'Universo Santi'.

El abandono del proyecto se ha producido después de que una serie de discrepancias con Antonio Vila (presidente de la fundación 'Universo Accesible') provocara que buena parte de las personas que auspiciaban este empeño decidieran marcharse. Pero este asunto no quedó ni mucho menos ahí pues el chef Semi García, discípulo del fallecido chef reconocido internacionalmente Santi Santamaría, decidió también abandonar el proyecto "para dedicarse a un proyecto empresarial que abandonó de forma absolutamente voluntaria para poder dedicarse a un proyecto social del calado del que representaba 'Universo Santi". Se ha ido a su restaurante en Huércal Overa, en Almería.

La base de todo el problema radica, según indicaron a este medio fuentes del patronazgo, "a numerosas cuestiones y diferencias pero sobre todo al empecinamiento por parte de Antonio Vila por inaugurar el restaurante en una fecha determinada (concretamente el pasado 27 de octubre) cuando no había ninguna solución de continuidad, es decir, se inauguraba el restaurante, se avisaba a los medios, se invitaba a la crítica y a multitud de personas, pero al día siguiente el establecimiento permanecería cerrado al público. No era lógico. Se mostraron las críticas abiertamente pero no se nos atendió". Para buena parte de los patrones (cabe destacar que son 17 y que siete han abandonado hasta ahora) fue un sinsentido porque "lo lógico habría sido abrir al día siguiente o al próximo como mucho". Pero no fue así.

Los planes apuntan a una apertura en enero o, quizás en febrero. "Fue la gota que rebosó el vaso", apunta a este medio un patrono desengañado con la experiencia vivida. "Para llevar un restaurante en condiciones hay que hacerlo con planificación pero en este caso en concreto nos hemos encontrado con una política de hechos consumados en la que no se podía decidir absolutamente nada". Cabe destacar que unos de los patronos informó ayer a este medio que su abandono se dibió a "razones personales".

La falta de comunicación, aseguran a este medio, ha sido enorme. Más aún los empeños por canalizar y monopolizar las informaciones dejando sin posibilidad de colaboración a las personas que se jugaban su prestigio en este proyecto.

Las palabras más fuertes de los patronos hacen referencia a un hecho: "Esto, sinceramente, parece haber acabado con la inauguración. No hay más".

De una forma absolutamente clara destacan que por empeño de Antonio Vila "ha sido una absoluta locura no haber aprovechado esa repercusión que tuvo la apertura de 'Universo Santi' a nivel nacional. Tan sólo hay que recordar que a los principales medios locales se unieron otras compañías como Antena 3 TV o Televisión Española". "Muchísima gente dentro del patronazgo no estaba de acuerdo con una apertura a la que no se iba a dotar de continuidad".

La situación ha provocado que "el cocinero (jefe de cocina) se ha ido y fue un hombre que se embarcó en este proyecto por la ilusión que le hacía, abandonando de facto el proyecto que debía ser su trayecto profesional".

No se debe olvidar que Semi García era uno de los discípulos del fallecido Santi Santamaría y que era jefe de cocina de 'Universo Santi', junto a algunos de sus alumnos más aventajados.

"Universo Santi es un homenaje a un grande de la cocina española, un proyecto muy bonito porque hará que gente con diversidad funcional psíquica y física se integre en un mercado laboral real, sin paternalismos", explicó en su momento Semi García.