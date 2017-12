Vecinos de La Espléndida denuncian la "pasividad" del gobierno

Vecinos de la barriada La Espléndida vuelven a alzar la voz contra lo que consideran "pasividad" del Ayuntamiento. El pasado mes de marzo ya alertaron de la falta de limpieza, la escasa iluminación y el mal estado del viejo asfalto y de las aceras, y después de nueve meses de esa primera denuncia critican que "no se ha hecho nada".

"Los pequeños boquetes ahora son baches. Aquí no viene el barrendero y mucho menos vienen a asfaltar. Son personas mayores y no se movilizan tanto como otras zonas. Pero esta barriada lleva mucho más tiempo que los pisos de alrededor y aquí viven personas no animales", apunta Lola Morales, cuyos padres residen en el barrio y sufren las consecuencias de esta falta de actuación municipal.

"Es un desastre total. Una vecina se cayó y se rompió el hombro, ¿a qué esperamos? ¿A que ocurra algo peor? Por lo menos que remienden los boquetes, que vengan a limpiar, que se rieguen las calles... Los vecinos ya no pueden arrancar los matojos que salen de las aceras", añade la jerezana. Cabe recordar que como ellos explicaron, echaban veneno en las aceras para evitar que salieran malas hierbas, pero como Morales añade, en la barriada viven muchas personas mayores y no pueden hacer tanto como antes por mantenerla.

Asimismo, los vecinos de La Espléndida ya reclamaron que el Ayuntamiento instalara un badén en la entrada del barrio para evitar que los vehículos que acceden desde la avenida Lebrija "sigan haciéndolo a tanta velocidad, porque cualquier día se llevarán a un mayor por delante".