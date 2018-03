Vecinos de San Benito denuncian que están "abandonados" tras las lluvias de octubre

La asociación vecinal La Alternativa, en San Benito, lleva desde el pasado 18 de octubre con su sede inutilizada por las lluvias. Los vecinos denunciaron ayer que a pesar de las comunicaciones al Ayuntamiento en estos meses, "no se ha hecho nada por arreglar la asociación. No nos dicen el motivo, pero creemos que ya es por dejadez y porque querrá cerrar esto". Dos semanas después del temporal de octubre, la junta directiva de la asociación recriminó al gobierno local "que no nos dé ni artículos de limpieza para adecentar esto".

Más de cuatro meses después la situación no ha cambiado. "Se han dejado de hacer todas las actividades. Los jóvenes no han podido continuar con sus cosas de Semana Santa y las mujeres no han podido reunirse como merecen, por ejemplo. Lo gracioso de todo esto es que el Ayuntamiento nos pide que antes del 31 de marzo enviemos la programación de actividades ¿pero qué actividades? ¡Aquí no se puede hacer nada!", criticó el presidente del colectivo La Alternativa, Juan Pedro Valenzuela.

"No hay luz en las escaleras, sólo hemos podido limpiar, gracias a materiales que nos dio el PP, la entrada, la escalera, el pasillo, baño y el salón grande. Lo demás está... destrozado. Es más, como no hay luz, ponemos una portátil y el día que nos tenemos que reunir, a primera hora abrimos las puertas para ventilar, porque el olor a humedad es impresionante", relató Valenzuela. "El problema que hemos tenido fue que el alcantarillado estaba colapsado de basura y el salón cultural que tenemos arriba de una entidad bancaria se anegó y caló en la asociación, puesto que nosotros estamos en el sótano del edificio", contó el presidente. Valenzuela explicó que la entidad bancaria está esperando un informe municipal "que no les envían". Desde la asociación criticaron que "estamos abandonados. Es el sentir de los vecinos de San Benito. Y lo cierto es que hasta ahora ningún gobierno nos había tratado así, de hecho, tanto Pilar Sánchez como María José García-Pelayo tienen nuestra insignia de oro".