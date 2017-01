"Venimos a Jerez guiados por una Estrella y una zambomba"

Y la noche de la cabalgata de 2017 llegaba a su fin. Pero antes de tomar el camino a casa, ante el Belén Monumental de Santo Domingo, el rey Melchor se dirigió al Niño Dios frente a los jerezanos, cumpliendo con el tradicional fin de fiesta del discurso de la Adoración, que precedía a unos brillantes fuegos artificiales. En los rostros de los más pequeños ya se adivinaba un evidente brillo, encogidos por la emoción de los regalos que se avecinaban. Tras sus palabras, los Reyes comenzaron su gran jornada agotadora que culmina en la mañana de hoy viernes 6 de enero. Con esto se acababa la Navidad jerezana hasta el próximo mes de diciembre, cuando se asomen los pestiños al son de una zambomba. A continuación, el discurso íntegro.

"Señor Jesús: Hace unos meses, los Tres Reyes Magos iniciamos el camino desde lejanas tierras. Venimos de Tarsis, de Saba y de Arabia. Venimos guiados por una Estrella que nos hizo atravesar desiertos y montañas con la confianza de que algún acontecimiento importante iba a cambiar nuestras vidas. Guiados por esa Estrella, y también por los sonidos de una zambomba jerezana, hemos llegado hasta aquí para postrarnos ante Ti, Señor. Venimos a adorarte y este es el mejor premio al esfuerzo de tan larga caminata que nos trae ante Ti, Jesús, Hijo de Dios vivo. Y es que hoy ya sabemos que Tú eres el Camino la Verdad y la Vida.

Traemos y te ofrecemos nuestros mejores presentes. El oro de nuestro corazón, fruto de la generosidad de todos los jerezanos, y que muestra la fortaleza de nuestro amor a Ti, prueba del compromiso cristiano del pueblo de Jerez. Traemos incienso, preciosa resina que esconde la alegría y la ilusión de todos los niños que esta noche mágica esperan ansiosos nuestra llegada. Y traemos también la mirra, fruto de la esperanza de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que se esfuerzan por crear un mundo mejor, un mundo donde exista trabajo para todos, un mundo donde no exista el odio, donde reine la paz en todos pueblos.

Señor Jesús, nuestra gratitud es infinita porque siendo Dios te has hecho Hombre para darle sentido a nuestra condición humana. Y para ello has querido nacer en una familia pobre, en la que María y José son ejemplo de entrega y generosidad. Y has querido nacer en un Portal, para darnos ejemplo de la mayor humildad y así tu Nacimiento es la esperanza de los más pobres y necesitados.

Señor Jesús, hoy volveremos a nuestras lejanas tierras sabiendo que con el ejemplo de tu presencia la fe ha llenado nuestros corazones y ha transformado nuestras vidas, y nos compromete a transmitir al mundo tu Celestial Mensaje.

La dignidad humana, viendo como Dios se ha hecho Hombre. Ayudar y fortalecer a la familia, siguiendo el ejemplo de María y José, tratando de proteger y educar a niños y niñas del mundo.

Humanizar la sociedad, defendiendo la vida humana como el principio sobre el que se asienta tu Divino Mensaje.

Desterrar el odio, la violencia, y ser sembradores de Paz.

Trabajar constantemente por la Justicia, poniendo los recursos materiales al servicio de todas las personas, única forma de favorecer el entendimiento entre todos los pueblos del mundo.

Y estos lo pedimos, Señor Jesús, desde nuestros ya viejos corazones, que llegando al Portal piensan en todos los niños y niñas jerezanos , y te pedimos, Jesús Bendito, que tengan una infancia feliz . Que vivan junto a sus padres y aprendan de ellos las más hermosas virtudes cristianas.

Que la ilusión de esta Noche permanezca en ellos como una luz, un faro que guíe y alumbre sus vidas.

¡Niños y niñas de Jerez!, al igual que en esta noche Santa habéis pedido juguetes y regalos, pedid vosotros desde vuestra blanca y hermosa inocencia que la Paz se extienda por todo el mundo, para que entre todos logremos un Jerez mejor.

Un Jerez en el que todos vivamos como hermanos para mayor gloria de Dios.

Melchor, Gaspar y Baltasar".