Vía libre al presupuesto tres meses después

La próxima semana, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el presupuesto municipal de este año entrará en vigor. Casi tres meses después de aprobarse de manera inicial, y tras varias reuniones e informes cruzados entre el gobierno local y el Ministerio de Hacienda, la previsión contable que se aplicará apenas diferirá de la que se aprobó en la sesión plenaria del pasado 6 de abril. Ayer se ratificó el documento contable con la única variación de que se dejan congelados 3,2 millones de euros en gastos ya que Hacienda ha establecido que no se podrán utilizar hasta que no se cumpla la previsión de ingresos por la recaudación de algunos impuestos. Mientras, en el capítulo de gastos se ha hecho hueco a 192.000 euros para devolver parte de unas subvenciones para actuaciones no ejecutadas. Tal y como estaba previsto, el presupuesto presentado por el ejecutivo contó con el apoyo de Ganemos, Ciudadanos e Izquierda Unida (que ya lo apoyaron en abril) pero en esta ocasión el PP se abstuvo.

Ahora bien, y teniendo en cuenta el escaso importe de las modificaciones realizadas cabe preguntarse si ha sido un éxito del ejecutivo al haber logrado convencer a Hacienda de los parabienes de la previsión o bien se exageraron los requisitos que exigía el Ministerio en su primer informe. El ejecutivo, claro está, incidió en este primer argumento, una idea que, con matices, secundaron Ganemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Por contra, el PP ha sostenido lo segundo en las últimas semanas.

El desarrollo del debate plenario quedó eclipsado, eso sí, por una queja realizada por la bancada popular, que acusó al ejecutivo de no haberle facilitado documentación sobre el presupuesto que sí había enviado días atrás al resto de grupos. A primera hora de la mañana, el edil Antonio Saldaña acudió a la secretaría municipal para acceder al expediente pero en esta dependencia no había constancia, ni siquiera, de que el pleno fuera a debatir este asunto horas después. En ese momento, según la versión dada por el edil, coincidió con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, quien le comunicó que había recibido a lo largo de los últimos días distintos informes técnicos sobre la previsión contable. Tras esto, Saldaña denunció que el gobierno podría estar incurriendo en una presunta "vulneración del derecho de información y acceso a la documentación" de un grupo municipal.

En cambio, el delegado de Economía le reprochó al PP su "falta de colaboración" en la elaboración del presupuesto municipal y le aseguró que la documentación se encontraba desde primera hora de la mañana en el salón de plenos para su consulta. Asimismo, tras ser requerido en varias ocasiones, el secretario municipal intervino para señalar que, al haberse llevado el procedimiento mediante urgencia, el trámite de remisión de información a los grupos se ha cumplido aunque censuró "como opinión personal" de que se haya enviado documentos a unos grupos y a otros no.

Sobre el contenido del presupuesto, Santiago Galván incidió en que se ha realizado una previsión contable "limitada por el plan de ajuste" pero que cuenta con "más de 10 millones de euros en inversiones" y que se da solución "a los problemas en las entidades dependientes". Por su parte, Maribel Ripalda, en representación de Ganemos, le reprocho al ejecutivo la "irresponsabilidad" de haber hecho referencia a la ejecución de un hipotético ERE en el Ayuntamiento para cumplir con Hacienda aunque, acto seguido, afirmó que el documento contable "tiene un acento social y lleva más calidad en la gestión". Carlos Pérez, de Ciudadanos, destacó que cuatro grupos, "con diferentes ideologías", se hayan puesto para sacar adelante el documento. Y, finalmente, Raúl Ruiz Berdejo (IU) advirtió de que el Ayuntamiento "no puede estar continuamente salvando bolas de partido en el último minuto".