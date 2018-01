La juez de Vigilancia desestima la queja de Pacheco por el crucifijo

La juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10 de El Puerto ha desestimado la queja presentada por el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco por la retirada, entre otros objetos, de una cruz de madera que tenía en su celda. La cruz, que era un regalo de otro recluso, fue elaborado en los talleres de la propia prisión. Según ha podido saber este medio el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fundamenta su decisión de desestimar el recurso en el hecho de que no se ha vulnerado derecho alguno del interno así como que no aprecia irregularidad alguna en la actuación de la administración penitenciaria. El Juzgado de Vigilancia considera que la cruz de madera podría ser utilizada como arma en manos de un interno violento.

Los hechos, como se recordará, acaecieron el pasado 21 de noviembre cuando en un registro practicado en la celda que ocupaba en el módulo 12 (de respeto de Puerto III) se le retiraron "ocho de los 18 libros que tenía en su celda (la norma autoriza a tener un máximo de 10) y una cruz de madera". Por ese motivo fue sancionado por la comisión disciplinaria del centro penitenciario con una falta leve, la cual se unió a otras tres que sumó con anterioridad, lo que no ha sido óbice para que siga disfrutando de permisos penitenciarios (los dos últimos coincidiendo con la celebración de la Navidad y el Año Nuevo).

En la actualidad, Pacheco lleva cumplido un cuarto de sus condenas. Si la cumpliera íntegramente saldría de la prisión en agosto de 2023, si bien cabe destacar que tiene señalado un juicio por el caso que se ha dado en llamar como 'de los Huertos de Ocio', y otro por el 'caso Rotonda' por el cual la Fiscalía tan sólo solicita penas de inhabilitación, lo que no conllevaría en caso de condena una mayor estancia en prisión.

La principal consecuencia de esta acumulación de faltas leves ha sido que Pacheco fue trasladado de módulo, pasando del 12 de respeto donde se encontraba desde octubre de 2014 cuando empezó a cumplir sus penas, al número 8. Fuentes de Prisiones destacaron a este medio que "Pacheco es un interno más del centro y la legislación penitenciaria tiene mecanismos para corregir las desviaciones en que puedan incurrir los internos".

En el auto del Juzgado de Vigilancia al que ha tenido acceso este medio se destaca que "una vez valoradas las alegaciones que hace el interno, la información suministrada por el centro penitenciario y el informe del Fiscal la queja no puede ser estimada dado que ninguna irregularidad se aprecia en la actuación de la Administración Penitenciaria que ha sido conforme a la normativa de aplicación, toda vez que según se informa y consta acreditado documentalmente con la fotografía remitida, no se trata de un crucifijo sino de una cruz de madera de 8,7 centímetros de longitud realizada artesanalmente, posiblemente en el taller, que por sus dimensiones y forma podría ser utilizada como arma, hechos que han dado lugar a su vez a la incoación de un expediente disciplinario al entenderse que aunque la intención del interno no sea usarla como arma, en todo caso la habría sacado del taller sin tener autorización expresa para ello. De otra parte, debemos tener en cuenta que dicho objeto en manos de un interno que tuviera intención de usarla como arma podría ser muy peligroso".

Contra la referida resolución, que no es firme, cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación.