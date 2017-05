Vinos de Harveys logran tres prestigiosas medallas de oro

Bodegas Fundador disfruta ya del éxito obtenido en la 14º Edición de la competición 'Decanter World Wine Awards' celebrada en Reino Unido, en la que los vinos Harveys arrasan con tres galardones de oro. Siendo todo un referente a nivel Internacional, 'Decanter World Wine Awards' se posiciona como uno de los concursos más prestigiosos en el sector vitivinícola por la seriedad y profesionalidad de sus dictámenes.

Harveys sigue sumando premios en los concursos de vinos Nacionales e Internacionales, es en este último certamen de la competición internacional de vinos, donde los jueces más expertos y profesionales del sector, reconocían a tres de los vinos Harveys otorgándoles tres medallas de oro. Este reconocimiento acentúa el prestigio de Harveys, permitiendo consolidar la calidad de sus vinos de Jerez.

Se trata de Harveys Oloroso Blend Medium VORS y Harveys Very Old Amontillado VORS, dos de las cuatro expresiones que conforman la gama Super Premium que tantos galardones ampara, así como Harveys Fino, que forma parte de la Gama Premium y que ha sido el único vino de esta gama presentado a esta competición.

Los galardonados, presentan las siguientes características: Harveys Very Old Amontillado VORS, quién conseguía el pasado año ser coronado como 'El Mejor Vino del Mundo 2016' concedido por la International Wine Challenge (IWC), conocida como los 'Oscar del Vino', es un vino de Jerez de categoría VORS (Very Old Rare Sherry), nacido de un soleraje que data del año 1904, procedente de uva palomino cultivada en el Pago de Macharnudo, la gran zona de producción de vinos de Jerez. Presenta un color ámbar topacio, brillante, con ribetes dorados, con una complejidad olfativa, plena de aromas de madera fina y avellanas, muy evolucionado por su largo envejecimiento, muy seco y de larguísima persistencia.

A su vez, Harveys Oloroso Blend Medium VORS, que ha sido premiado este año por el concurso de vinos más prestigioso a nivel nacional, 'Bacchus', recibía el pasado mes de marzo el Gran Bacchus de Oro. Se trata de un vino con más de 30 años de vejez, cuyo soleraje data del 1909, se compone en un 90% de uva Palomino y un 10% de uva Pedro Ximénez, ambas variedades seleccionadas del pago de

Un VORS de color caoba oscuro intenso y brillante, con ciertos reflejos rojizos. Al paladar es redondo, lleno, suave, bien equilibrado y de término muy persistente.

Y es Fino Harveys quien se lleva la tercera medalla de oro en esta 14ª edición de los premios Decanter. Un Jerez fino envejecido por el Sistemas de Soleras con crianza biológica en botas de roble americano, un vino equilibrado y amable que forma parte de la gama premium de vinos Harveys.

El director técnico y enólogo de Bodegas Fundador, Manuel José Valcarcel, afirma que "es un orgullo para nosotros que un concurso tan prestigioso como 'Decanter World Wine Awards' nos otorgue tres magníficas medallas de oro a tres de nuestros vinos Harveys. Todo esto no sería posible sin el trabajo y la dedicación de todo el equipo".