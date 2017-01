Violencia, la madre de la tragedia

No estamos hechos para pelear. La Naturaleza nos creó para pensar, para sentir, para razonar. Es lo único que nos diferencia de las bestias, cuánto más olvidemos esto, más cerca estamos de negar nuestra esencia como seres humanos.

Pensar: 'Formar y relacionar ideas en la mente', 'Examinar algo en la mente antes de tomar una decisión' -define el diccionario de nuestra lengua-, es constatar la condición de humanos, que nos distingue del resto de seres vivos con los que compartimos el mundo en el que existimos. Es curioso, y contradictorio, que para tratarse de una cuestión tan trascendente, le dediquemos tan poco tiempo. Es, también, paradójico, que no se nos eduquen desde niños a ejercitar la mente como ejercicio de rutina diaria. Al igual que otras necesidades fisiológicas imprescindibles para la vida, como beber o comer, pensar es indispensable para ser lo que hemos de ser: personas.

La capacidad de sentir nos regala el poder percibir en nuestra mente las cosas espirituales, intangibles pero tan ciertas como nuestro propio yo. Si el pensar es cimiento de la condición que nos caracteriza, el sentimiento nos hace más humanos. Emoción o melancolía, pena o satisfacción, ilusión o alegría… palpar como propios o compartir cualquiera de estos sentires con quien significa algo para nosotros, es del todo necesario para el "animal" social que somos.

Razonar: usar la capacidad de pensar para argumentar, demostrar, acordar, o rebatir con nuestros congéneres, es la manifestación de esa inteligencia que nos confiere la exclusiva y excepcional posición que tenemos dentro del Reino Animal. Tener la oportunidad de servirse de ella y no hacerlo, deja muy a las claras la infinitud de la estupidez que puede llegar a alcanzar el hombre, pero lo cierto es que se pone tan poco en práctica, la inteligencia, que en muchas ocasiones es más fácil entenderse con un animal irracional que con un humano que eligió renegar de ella.

Si pensamos y razonamos, pero no somos sensibles, dejaremos abierta la puerta a la violencia. Si pensamos y tenemos sensibilidad, pero no razonamos, estaremos en las mismas. Al igual que si pensamos y sentimos pero no razonamos. Sólo la práctica y uso de las tres nos aleja, casi con absoluta rotundidad, de la degeneración que supone la utilización de la fuerza bruta para 'solucionar' lo que no queremos, no nos conviene o, simplemente, no nos gusta.

La crónica de la realidad de cada día nos dice cuán lejos estamos de donde debiéramos estar. El uso y abuso de la fuerza, que golpea la conciencia, de quien la tenga, desde la prensa o los informativos, retrata el grado inasumible de salvaje estupidez al que hemos llegado. La violencia gratuita y cruel -valga la redundancia, porque la violencia es siempre cruel- desde la que gritan quienes la sufren, nos coloca, sin lugar a error, en la tremenda miseria moral en la que nos hemos adaptado a existir. Es bastante difícil caer más bajo, creo.

Siempre se puede hacer algo para cambiar el rumbo de los acontecimientos cuando éste no es el correcto. El potencial de la mente humana es inconmensurable, inabarcable… puede que hasta infinito. Nadie dijo nunca que fuese tarea fácil, pero muchos, que pensaron, sintieron y razonaron, sí nos dijeron que posible, era.

Corren malos tiempos para quien aún no ha perdido la esperanza, para quien todavía confía en la bondad del hombre, para los que creen en un buen Dios que castiga la maldad. Las mezquindades de nuestra naturaleza han ganado con claridad la batalla, sólo nos queda pensar, razonar y sentir, para que no se alcen también con la guerra.

Aceptar aquello que escribió Plauto dos siglos antes de Cristo: "Homo homini lupus" -"El hombre es lobo para el hombre"-, es dar la razón a la violencia, sin duda, madre de la tragedia.