La Virgen de la Amargura podría presidir el triduo completo de la Inmaculada

Todo parece apuntar a que las vísperas de la festividad de la Purísima se van a vivir a lo grande en nuestra ciudad. Una de las grandes dolorosas de nuestra ciudad, la Santísima Virgen de la Amargura, estará en la catedral jerezana presidiendo lo que será la pontifical que tendrá lugar en la sede episcopal el próximo día 8 de diciembre. Una festividad de especial significación al ser también patrona de la Diócesis de Asidonia-Jerez.

En un principio se había prefijado el día 8 de diciembre como la jornada destinada para el traslado de la Santísima Virgen y su vuelta tras la pontifical. Sin embargo, se está trabajando para que dicho traslado se pueda efectuar días antes, de manera que el bello rostro de la Virgen, Reina de los cofrades de la calle Medina, pueda estar durante todo el triduo y no solamente en la misa solemne de la festividad.

En este sentido, se puede adelantar que tanto la delegación diocesana como el cabildo catedral ve viable esta opción que tendría un traslado por las calles jerezanas hasta la catedral días antes de la celebración del triduo, pues existen fechas idóneas como los días 3 o 5 de diciembre.

En este sentido, desde la cofradía del Miércoles Santo, no se afirma nada de momento. Mutismo hasta que no esté cerrado el modo y la forma del programa a llevar a cabo. Antes, no se quiere hacer pública fecha alguna.

Todo hace indicar que será la banda sanluqueña de Julián Cerdán quien acompañe a la Virgen, quien muy posiblemente presida desde su paso de palio la celebración de la Inmaculada.

Por otro lado, comentar que desde Bertemati no se quiere hacer ni oficial ni tradicional nada al respecto, pero sí se ha planteado la posibilidad de que cada año sea una imagen mariana la que pueda presidir desde el primer templo diocesano está importante celebración, ya no sólo para la Iglesia española, sino también de manera muy especial para la diocesana de Asidonia-Jerez. Una interesante idea que se irá madurando.