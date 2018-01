Voluntariado con gen educacional

No hay nada más que entrar en google y escribir voluntariado para encontrar miles de opciones en cualquier lugar del mundo. Sí, sólo hay que tener ganas de vivir una experiencia distinta y que, en opinión de la mayoría de protagonistas, acaba marcándote.

Las posibilidades son múltiples y entre ellas encontramos una relacionada con el aspecto educativo, que ofrece la posibilidad de desarrollar el lado docente y cooperativo de muchos jóvenes.

La educación en Ecuador es complicada, es difícil dar clases con 42 niños y con pocos recursos"

Juanma Medrano, maestro de Educación Infantil, decidió hace nueve meses ampliar su experiencia docente aceptando una propuesta del Ministerio de Educación de Ecuador para fomentar el inglés entre la población. "Decidí probar porque me atraía conocer cómo es la educación en otro país", asegura.

Así empezó una aventura profesional y personal que ha durado ocho meses y que le ha servido para "conocerme a mí mismo y para plantearme mi verdadera vocación", asegura.

En su caso, el gobierno ecuatoriano le pasaba mensualmente 300 euros, le pagó el viaje y un seguro médico, además de instalarlo en una casa de acogida con una familia nativa. "Quería conocer cómo es su cultura y por eso preferí, en vez de irme a una pensión o alguna casa, estar con una familia de allí".

Durante ocho meses compaginó sus clases en un centro educativo de un pequeño pueblo de la amazonia de Ecuador, en la provincia de Oriente. "La educación en Ecuador no tiene nada que ver esta, sobre todo porque no hay disciplina ni orden". Daba clases de inglés a 10 grupos de 42 niños cada uno, "y a veces se pasaba mal".

Este joven jerezano no ha tenido problema alguno con su periplo en Ecuador, "pero sé de gente que han tenido problemas, a la hora de dar clases, porque el director de la escuela les exigía más de la cuenta o a la hora de cobrar la mensualidad".

De cualquier forma, con esta experiencia "he podido conocer otra cultura y darte cuenta de que otro mundo es posible, ellos son felices con muy poco y estar allí con ellos te hace pensar mucho este tipo de cosas". Además, su estancia le ha permitido "conocer todo el país, porque no es lo mismo donde yo estaba que la capital, Quito" e incluso países limítrofes como Colombia.

Pero viajar con los gastos pagados no es la única opción. En el caso de la jerezana Lidia Ramírez la decisión de afrontar una etapa de estas características "era algo que siempre había querido pero que hasta ahora no he podido hacer". A sus 32 años ha vivido una experiencia "inolvidable" y reconoce que "si tengo oportunidad me volveré a ir, porque e otra perspectiva de la vida, de cómo ser feliz y vivir con tan poco".

Lidia recurrió a una organización de voluntariado mucho más habitual, es decir, viajar costeándose el vuelo y la estancia, "aunque una parte de ese dinero va destinada a los niños". "Pagaba 11 euros al mes, unos cuarenta soles, por una habitación doble", además de la comida diaria "que allí es muy barata, por un euro y medio comes un menú de tres platos", resalta.

Su estancia ha sido más reducida, algo menos de un mes, y en otro país sudamericano, Perú. "He estado en Cuzco y en un centro para niños con discapacidad". Su jornada diaria comenzaba a las 8.30 para finalizar a las 12 del mediodía, una experiencia que ha compartido "con gente de todo el mundo, desde italianos a alemanes y canadienses, y de todas las edades. La mayoría de la gente tiene unos veinte años pero también los hay de 40", afirma.

Al igual que su paisano, Lidia destaca por encima de todo "la humanidad y el cariño con el que te tratan", pero también se queda "con la sensación de felicidad con la que te sientes allí, no te hace falta el móvil, ni internet, ni tan siquiera la ropa, y yo soy de las que me encanta comprarme ropa, pero allí iba en chándal. Es como si todo eso no lo necesitaras, algo hay que hace que te olvides de lo material".